Esta atención especializada del Banco de la Nación busca facilitar la realización de trámites y operaciones bancarias para las personas de la tercera edad. | Foto: composición LR

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El Banco de la Nación anunció la apertura de la primera agencia bancaria del país creada especialmente para atender a personas adultas mayores. La nueva oficina comenzó a operar en el distrito de Comas, en Lima Metropolitana, y está orientada principalmente a pensionistas del Estado y beneficiarios de programas sociales, quienes podrán acceder a servicios financieros en un entorno adaptado a sus necesidades.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por la entidad para fortalecer la atención preferencial de este sector de la población. La sede cuenta con infraestructura accesible, personal capacitado y espacios acondicionados para brindar una experiencia más cómoda durante la realización de trámites y operaciones bancarias.

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Así es la primera agencia bancaria del Perú diseñada para adultos mayores: ubicación y horarios de atención

La nueva agencia se encuentra situada en la avenida El Retablo 498 y atenderá de lunes a viernes entre las 8:15 a.m. y las 5:00 p.m. Los sábados, en tanto, los usuarios podrán acudir de 9:15 a.m. a 1:00 p.m. La oficina fue concebida para ofrecer una atención especializada a los adultos mayores, aunque también podrá recibir a personas de otras edades cuando exista disponibilidad de ventanillas.

Para ello, el local dispone de siete módulos de atención y espacios de espera distribuidos en amplios ambientes con capacidad para más de 60 personas. Además, incorpora pantallas y sistemas de audio para el llamado de clientes, mesas de apoyo para la revisión de documentos y diversos elementos de accesibilidad, como rampas de ingreso, señalización en relieve para personas con discapacidad visual y servicios higiénicos adaptados. Asimismo, cuenta con un área de asistencia básica equipada con camilla y silla de ruedas para atender cualquier eventualidad.

Banco de la Nación ampliará este modelo de atención en otras ciudades del país

La puesta en marcha de esta oficina responde al crecimiento sostenido de la población adulta mayor en Lima Metropolitana. De acuerdo con datos citados por el Banco de la Nación, las personas de 60 años o más representan el 15,5% de los habitantes de la capital, una realidad que ha incrementado la demanda de servicios relacionados con el pago de pensiones y programas sociales.

En ese contexto, la entidad estima que la agencia de Comas realizará alrededor de 11.700 operaciones cada mes. Además, adelantó que este modelo de atención continuará expandiéndose en otras zonas del país. A la reciente implementación de un espacio especializado en la agencia principal de Trujillo se sumarán próximamente nuevas áreas destinadas a adultos mayores en Arequipa, Iquitos y el distrito limeño de San Borja.