Analistas en Washington expresan su preocupación por la expansión de empresas chinas en la infraestructura de este corredor fluvial sudamericano, vital para el comercio global. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

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Un importante corredor fluvial de América Latina mutó de eje logístico regional a foco de tensión geopolítica entre Estados Unidos y China. Analistas en Washington observan con inquietud la ascendente influencia de Beijing en contratos y proyectos de infraestructura vinculados a esta ruta, que canaliza un enorme volumen de mercancías exportadas hacia mercados globales.

Por su parte, diversos sectores políticos y económicos locales evalúan la gestión estratégica de dicha vía navegable ante el impacto de ambas potencias en la seguridad del hemisferio occidental. En cartas oficiales, representantes del Congreso estadounidense alertaron sobre riesgos de una 'influencia maligna' por parte de empresas asociadas a capitales chinos en una licitación clave para la obra.

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¿Qué río de América Latina enfrenta a EE.UU. y China por el control del comercio regional?

La Hidrovía Paraguay-Paraná, un sistema fluvial de 3.681 kilómetros que conecta a Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay con el océano Atlántico, es hoy el epicentro de una disputa estratégica entre Washington y Pekín. Este corredor natural resulta vital para la geopolítica actual, ya que articula la salida de bienes desde el corazón del continente hacia los mercados globales.

Dicha ruta no constituye un canal único, sino una red conformada por los ríos Paraguay y Paraná, consolidada como uno de los pasos navegables más extensos de América Latina. Su infraestructura facilita el traslado masivo de mercancías y exportaciones, lo que despierta el interés de las potencias al optimizar el flujo logístico internacional desde áreas mediterráneas.

De acuerdo con especialistas en la materia, el río actúa como la arteria principal para el transporte de productos agrícolas, minerales y bienes manufacturados. Por este motivo, la capacidad operativa de la zona para albergar barcazas y buques de gran escala la consagra como un activo indispensable en el intercambio comercial de la región.

¿Cómo impulsa la hidrovía Paraguay-Paraná la economía y el comercio exterior de la región?

Esta arteria fluvial representa la principal salida para los envíos agrícolas del interior de Argentina y Paraguay. El trayecto por el cauce reduce los costos logísticos frente al transporte por carretera, una ventaja que otorga escalas altamente competitivas a los granos, la soja y el maíz en los muelles de ultramar.

Las entidades del sector afirman que alrededor del 80% del comercio exterior argentino y más del 85% de las exportaciones paraguayas transitan por esta vía. Esta enorme afluencia la consolida como un componente crucial para el éxito de la agroindustria frente a los exigentes mercados internacionales.

Más allá del ámbito financiero, el canal posee relevancia estratégica y diplomática. Su administración demanda pactos bilaterales y colaboración técnica, aspectos que hoy cobran fuerza tras la reciente licitación para tareas de dragado y mantenimiento, un escenario que conecta las prioridades corporativas con la geopolítica mundial.