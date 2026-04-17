Solo se permitirá el uso de lápiz 2B, borrador y tajador, asegurando condiciones uniformes para todos los participantes. | Foto: Andina/Composición LR

Solo se permitirá el uso de lápiz 2B, borrador y tajador, asegurando condiciones uniformes para todos los participantes. | Foto: Andina/Composición LR

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que la evaluación del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-I se realizará el domingo 19 de abril a nivel nacional, dirigida a profesionales de la salud que postulan a este proceso. La entidad estableció horarios, requisitos y restricciones obligatorias con el fin de asegurar un desarrollo ordenado, seguro y transparente del examen.

El ingreso a las sedes estará permitido desde las 7.00 a. m. hasta las 9.30 a. m., hora en la que se cerrarán las puertas sin excepción. La prueba iniciará a las 11.00 a. m. y tendrá una duración de dos horas. Los participantes deberán presentar su Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería para poder acceder a la evaluación.

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Horarios y documentos obligatorios para ingresar a la evaluación

El Minsa precisó que el cumplimiento del horario de ingreso es obligatorio, por lo que los postulantes deben prever su llegada anticipada a las sedes asignadas. Asimismo, se recordó que sin la presentación del documento de identidad no se permitirá el acceso al examen.

Durante el proceso, se contará con la supervisión de representantes de órganos de control, quienes verificarán que se cumplan las disposiciones establecidas y se garantice la transparencia de la evaluación en todas las sedes a nivel nacional.

Restricciones y materiales permitidos para rendir el examen

La entidad indicó que está prohibido el ingreso con celulares, relojes, joyas, equipos electrónicos u otros objetos no autorizados, como parte de las medidas de seguridad para evitar incidentes durante la prueba.

Además, los postulantes deberán llevar de forma obligatoria lápiz 2B, borrador y tajador, únicos materiales permitidos para desarrollar la evaluación. Estas disposiciones buscan asegurar condiciones uniformes para todos los participantes en el proceso del Serums 2026-I.

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