HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Evaluación para el Serums 2026-I: requisitos y materiales obligatorios para rendir la prueba este domingo 19 de abril

Los participantes del Serums deberán presentar su Documento Nacional de Identidad para acceder a la evaluación, que comenzará a las 11:00 a. m.

Solo se permitirá el uso de lápiz 2B, borrador y tajador, asegurando condiciones uniformes para todos los participantes.
Solo se permitirá el uso de lápiz 2B, borrador y tajador, asegurando condiciones uniformes para todos los participantes. | Foto: Andina/Composición LR

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que la evaluación del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-I se realizará el domingo 19 de abril a nivel nacional, dirigida a profesionales de la salud que postulan a este proceso. La entidad estableció horarios, requisitos y restricciones obligatorias con el fin de asegurar un desarrollo ordenado, seguro y transparente del examen.

El ingreso a las sedes estará permitido desde las 7.00 a. m. hasta las 9.30 a. m., hora en la que se cerrarán las puertas sin excepción. La prueba iniciará a las 11.00 a. m. y tendrá una duración de dos horas. Los participantes deberán presentar su Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería para poder acceder a la evaluación.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ ALIAGA PIDE SUSPENDER RESULTADOS Y KEIKO MARCA DISTANCIA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

lr.pe

Horarios y documentos obligatorios para ingresar a la evaluación

El Minsa precisó que el cumplimiento del horario de ingreso es obligatorio, por lo que los postulantes deben prever su llegada anticipada a las sedes asignadas. Asimismo, se recordó que sin la presentación del documento de identidad no se permitirá el acceso al examen.

Durante el proceso, se contará con la supervisión de representantes de órganos de control, quienes verificarán que se cumplan las disposiciones establecidas y se garantice la transparencia de la evaluación en todas las sedes a nivel nacional.

PUEDES VER: Racismo en redes marca disputa electoral: “Pensar distinto no te da derecho a deshumanizar al otro”

lr.pe

Restricciones y materiales permitidos para rendir el examen

La entidad indicó que está prohibido el ingreso con celulares, relojes, joyas, equipos electrónicos u otros objetos no autorizados, como parte de las medidas de seguridad para evitar incidentes durante la prueba.

Además, los postulantes deberán llevar de forma obligatoria lápiz 2B, borrador y tajador, únicos materiales permitidos para desarrollar la evaluación. Estas disposiciones buscan asegurar condiciones uniformes para todos los participantes en el proceso del Serums 2026-I.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Último día de inscripción para el Serums 2026-I: Minsa confirma fecha de evaluación a nivel nacional

Último día de inscripción para el Serums 2026-I: Minsa confirma fecha de evaluación a nivel nacional

LEER MÁS
El 98% de centros del Serums carece de condiciones básicas: serumistas se encuentran entre la vocación y el abandono estatal

El 98% de centros del Serums carece de condiciones básicas: serumistas se encuentran entre la vocación y el abandono estatal

LEER MÁS
Minsa reprograma evaluación para el Serums 2026-I: estas son las nuevas fechas

Minsa reprograma evaluación para el Serums 2026-I: estas son las nuevas fechas

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Racismo en redes marca disputa electoral: “Pensar distinto no te da derecho a deshumanizar al otro”

Racismo en redes marca disputa electoral: “Pensar distinto no te da derecho a deshumanizar al otro”

LEER MÁS
Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

LEER MÁS
Lima y Callao sin luz desde el 17 al 18 de abril: consulta horarios y zonas afectadas, según Pluz Energía

Lima y Callao sin luz desde el 17 al 18 de abril: consulta horarios y zonas afectadas, según Pluz Energía

LEER MÁS
Acusan a administrador de instalar cámara oculta en baño de mujeres en restaurante del Club Regatas en el Callao

Acusan a administrador de instalar cámara oculta en baño de mujeres en restaurante del Club Regatas en el Callao

LEER MÁS
Peruanos pueden estudiar gratis en la India: Embajada de este país ofrece becas para más de 400 cursos, ¿cómo acceder?

Peruanos pueden estudiar gratis en la India: Embajada de este país ofrece becas para más de 400 cursos, ¿cómo acceder?

LEER MÁS
Millonaria sanción por llamadas spam: Indecopi multó a Scotiabank por esta práctica y tendrá que pagar multa de más de S/1.000.000

Millonaria sanción por llamadas spam: Indecopi multó a Scotiabank por esta práctica y tendrá que pagar multa de más de S/1.000.000

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

A solo 515 actas pendientes, las más de 5 mil observadas definirán pase de Roberto Sánchez o López Aliaga

El país más democrático del mundo no tiene presidente y elecciones de "congresistas" son voluntarias: peruanos pueden visitarlo sin visa

Renuncia la excuñada de Maduro a la presidencia del Banco Central de Venezuela después de que EE.UU. levantara las sanciones

Sociedad

Alerta por fenómeno de El Niño Costero se mantiene, advierte ENFEN: ''El evento continuaría hasta enero de 2027''

Elecciones 2026: Fiscalía condena a dos sujetos tras intentar votar con DNI ajeno en Cusco

Millonaria sanción por llamadas spam: Indecopi multó a Scotiabank por esta práctica y tendrá que pagar multa de más de S/1.000.000

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

A solo 515 actas pendientes, las más de 5 mil observadas definirán pase de Roberto Sánchez o López Aliaga

Transparencia solicita a candidatos abstenerse de hacer llamados a la insurgencia

LINK oficial de la ONPE para ver los resultados EN VIVO de las Elecciones Generales 2026: conoce AQUÍ todos los detalles

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025