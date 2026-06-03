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Roberto Sánchez manda mensaje a Keiko Fujimori: "Exhorto a la señora del caos a aceptar los resultados electorales"

Candidato de Juntos por el Perú cerró su mitin en Juliaca. Se reunió con los familiares de las víctimas y aseguró que no hay forma de mirarle la cara a Puno si no es con justicia.

Los candidatos intensifican sus mítines a días de las elecciones 2026. Foto: composición La República.
Los candidatos intensifican sus mítines a días de las elecciones 2026. Foto: composición La República.
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Roberto Sánchez envió un mensaje a su contendora Keiko Fujimori a pocos días de la segunda vuelta presidencial. El candidato de Juntos por el Perú afirmó que respetará los resultados de los comicios por su convicción democrática y exhortó a la lideresa de Fuerza Popular a asumir la misma postura y aceptar el veredicto de las urnas.

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“Yo de aquí (desde Puno), demando a la señora del caos si va tener la entereza moral para aceptar los resultados. La demandó y la exhortó a que se comprometa con el Perú y la democracia”, apuntó.

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Sánchez hizo un llamado a sus seguidores a mantenerse vigilantes y defender su voto. Según afirmó, existe la intención de desconocer la voluntad popular.

“Se están preparando para un fraude, para desconocer el movimiento popular. Hay que organizarnos y defenderlo. Hay que resistir. Falta poco (…) “No hay forma de mirarle la cara a Puno, sino es con justicia. (…) Hay que derrotar a la mafia que nos gobierna. Si no hay justicia no tengo hambre. Con justicia empezamos”, precisó”, expresó.

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Roberto Sánchez se reúne con víctimas de las protestas

El candidato opositor al partido naranja se reunió por primera vez con los familiares de las 18 personas que perdieron la vida el pasado 9 de enero de 2023 durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Tras el encuentro, el aspirante al sillón presidencial se comprometió a implementar un plan integral de reparaciones.

Durante un mitin realizado en la explanada de la avenida Ferial, Sánchez aseguró que, de llegar al Gobierno, impulsará la creación de una comisión investigadora para determinar las responsabilidades de quienes autorizaron la intervención del Ejército y la Policía Nacional durante las protestas.

Asimismo, sostuvo que las personas que resulten responsables de las muertes y lesiones ocasionadas en esos hechos deberán responder ante la justicia y cumplir las sanciones correspondientes.

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“No habrá un nuevo comienzo de recuperación de la democracia sino somos capaces de sancionar a quienes le quitaron la vida de quitar la vida peruanos” aseguró.

Entre el público estuvieron presentes los padres de quienes perdieron a sus hijos y portaban la imagen de sus seres queridos. Frente a ellos, Sánchez se arrodilló ante las lágrimas de varios de ellos.

“Yo sé que a todos los que han pasado los ha engañado. No te vamos a fallar. No les vamos a fallar. Y el primero con el cual vendremos aquí será cuando nuestro presidente Pedro Castillo venga libre a saludar a su pueblo”, aseguró.

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Roberto Sánchez cuestionó al Congreso

Roberto Sánchez criticó la decisión del Congreso de aprobar el retorno a la bicameralidad, pese a que esta propuesta fue rechazada por la ciudadanía en el referéndum del 2018.

Anunció que, de llegar al Gobierno, promoverá una nueva consulta popular para que los peruanos decidan si están de acuerdo con modificar la Constitución.

“El Congreso le ha quitado al pueblo su derecho a decidir. En 2018, la mayoría rechazó la bicameralidad, pero esa voluntad no ha sido respetada. Nosotros devolveremos ese poder a la ciudadanía mediante un referéndum para que los peruanos definan el rumbo del país y decidan si desean una nueva Asamblea Constituyente”, afirmó.

Durante la actividad también estuvieron presentes el exfiscal José Domingo Pérez, la vocera de Juntos por el Perú, Anahí Durand, y José Mercedes Castillo Terrones, hermano del expresidente Pedro Castillo, entre otras figuras políticas.

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