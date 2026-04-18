¿Cuánto gana un serumista 2026-I? Estos son los sueldos por especialidad y plazas por región

La evaluación para las plazas del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) se realizará el 19 de abril | Minsa

La evaluación para las plazas del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) se realizará el 19 de abril | Minsa

La evaluación para acceder a una de las plazas remuneradas del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) se realizará este domingo 19 de abril. Miles de profesionales de la salud definirán su futuro laboral y económico al postular a este programa de servicio comunitario impulsado por el Estado.

Para participar en el proceso, los interesados deben presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) y contar con su título profesional inscrito en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

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¿Cuánto gana un serumista en el periodo 2026-I?

La evaluación está dirigida a médicos, enfermeras, obstetras, cirujanos dentistas, químicos farmacéuticos, nutricionistas, trabajadores sociales, biólogos, psicólogos, médicos veterinarios e ingenieros sanitarios. También participan especialistas en tecnología médica en áreas como laboratorio clínico, anatomía patológica, radiología, terapia física y rehabilitación, optometría, terapia del lenguaje y terapia ocupacional.

Los profesionales que obtengan una plaza en el Serums 2026-I recibirán una remuneración mensual base. En el caso de los médicos, el ingreso asciende a S/6.624, mientras que para el resto de carreras, como enfermería, obstetricia y psicología, el monto base es de S/5.300.

Según el Ministerio de Salud (Minsa), a esta remuneración pueden sumarse bonificaciones adicionales según las características de la plaza asignada, como la ubicación del establecimiento de salud, zonas rurales o de difícil acceso, áreas de frontera, localidades en emergencia o con altos niveles de pobreza. Además, cada serumista recibe un apoyo económico por concepto de instalación para facilitar su traslado hacia la región donde realizará el servicio.

Plazas en regiones

Para el Serums 2026-I se ofertan un total de 7.489 plazas remuneradas, principalmente en regiones con mayores brechas de atención en salud, como Cajamarca, Piura, Ayacucho y Apurímac. Esta cifra representa un incremento considerable frente al proceso 2025-II, cuando se ofrecieron 3.229 vacantes.

Las plazas pertenecen a distintas entidades, como el propio Minsa, los gobiernos regionales, EsSalud, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La distribución de vacantes por regiones es la siguiente: