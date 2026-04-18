HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

¿Cuánto gana un serumista 2026-I? Estos son los sueldos por especialidad y plazas por región

Los participantes deberán presentar su DNI y tener su título profesional registrado en SUNEDU. Se buscan médicos, enfermeras y otros especialistas en salud para cubrir 7.489 plazas remuneradas.

La evaluación para las plazas del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) se realizará el 19 de abril
La evaluación para las plazas del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) se realizará el 19 de abril | Minsa

La evaluación para acceder a una de las plazas remuneradas del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) se realizará este domingo 19 de abril. Miles de profesionales de la salud definirán su futuro laboral y económico al postular a este programa de servicio comunitario impulsado por el Estado.

Para participar en el proceso, los interesados deben presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) y contar con su título profesional inscrito en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ ALIAGA PIDE SUSPENDER RESULTADOS Y KEIKO MARCA DISTANCIA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

¿Cuánto gana un serumista en el periodo 2026-I?

La evaluación está dirigida a médicos, enfermeras, obstetras, cirujanos dentistas, químicos farmacéuticos, nutricionistas, trabajadores sociales, biólogos, psicólogos, médicos veterinarios e ingenieros sanitarios. También participan especialistas en tecnología médica en áreas como laboratorio clínico, anatomía patológica, radiología, terapia física y rehabilitación, optometría, terapia del lenguaje y terapia ocupacional.

Los profesionales que obtengan una plaza en el Serums 2026-I recibirán una remuneración mensual base. En el caso de los médicos, el ingreso asciende a S/6.624, mientras que para el resto de carreras, como enfermería, obstetricia y psicología, el monto base es de S/5.300.

Según el Ministerio de Salud (Minsa), a esta remuneración pueden sumarse bonificaciones adicionales según las características de la plaza asignada, como la ubicación del establecimiento de salud, zonas rurales o de difícil acceso, áreas de frontera, localidades en emergencia o con altos niveles de pobreza. Además, cada serumista recibe un apoyo económico por concepto de instalación para facilitar su traslado hacia la región donde realizará el servicio.

Plazas en regiones

Para el Serums 2026-I se ofertan un total de 7.489 plazas remuneradas, principalmente en regiones con mayores brechas de atención en salud, como Cajamarca, Piura, Ayacucho y Apurímac. Esta cifra representa un incremento considerable frente al proceso 2025-II, cuando se ofrecieron 3.229 vacantes.

Las plazas pertenecen a distintas entidades, como el propio Minsa, los gobiernos regionales, EsSalud, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La distribución de vacantes por regiones es la siguiente:

  • Cajamarca: 484
  • Piura: 468
  • Ayacucho: 450
  • Apurímac: 423
  • Huancavelica: 416
  • Junín: 395
  • La Libertad: 387
  • Áncash: 381
  • Huánuco: 372
  • Cusco: 352
  • Loreto: 278
  • San Martín: 273
  • Arequipa: 252
  • Pasco: 248
  • Ica: 229
  • Amazonas: 220
  • Ucayali: 194
  • Lambayeque: 175
  • Tumbes: 162
  • Madre de Dios: 149
  • Lima Región: 143
  • Tacna: 126
  • Moquegua: 121
  • Callao: 49
  • Lima Sur: 45
  • Lima Norte: 42
  • Lima Este: 35
  • Lima Centro: 13
Notas relacionadas
Sedes Examen Serums 2026-I: revisa lista oficial, cronograma y restricciones para este domingo 19 de abril

Sedes Examen Serums 2026-I: revisa lista oficial, cronograma y restricciones para este domingo 19 de abril

LEER MÁS
Evaluación para el Serums 2026-I: requisitos y materiales obligatorios para rendir la prueba este domingo 19 de abril

Evaluación para el Serums 2026-I: requisitos y materiales obligatorios para rendir la prueba este domingo 19 de abril

LEER MÁS
Último día de inscripción para el Serums 2026-I: Minsa confirma fecha de evaluación a nivel nacional

Último día de inscripción para el Serums 2026-I: Minsa confirma fecha de evaluación a nivel nacional

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sin agua hasta por 10 horas del 19 al 20 de abril en distritos de Lima: conoce horarios y zonas afectadas, según Sedapal

Sin agua hasta por 10 horas del 19 al 20 de abril en distritos de Lima: conoce horarios y zonas afectadas, según Sedapal

LEER MÁS
Reniec habilita convocatoria de voluntariado para este 2026: beneficios y cuáles son los requisitos para acceder

Reniec habilita convocatoria de voluntariado para este 2026: beneficios y cuáles son los requisitos para acceder

LEER MÁS
Millonaria sanción por llamadas spam: Indecopi multó a Scotiabank por esta práctica y tendrá que pagar multa de más de S/1.000.000

Millonaria sanción por llamadas spam: Indecopi multó a Scotiabank por esta práctica y tendrá que pagar multa de más de S/1.000.000

LEER MÁS
Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

LEER MÁS
Extorsionador ataca a obrero en Comas, huye y se estrella contra combi antes de ser capturado

Extorsionador ataca a obrero en Comas, huye y se estrella contra combi antes de ser capturado

LEER MÁS
Atención Perú: empresas y colegios deberán evitar actividades bajo el sol durante estas horas tras nueva norma

Atención Perú: empresas y colegios deberán evitar actividades bajo el sol durante estas horas tras nueva norma

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Aixa Vigil sobre enfrentarse a Alianza Lima en la final de la Liga Peruana de Vóley: "Es un capítulo que ya cerré"

Después de casi 4 años, reabren tramo de la av. Arica en Breña cerrado por obras de la Línea 2 del Metro de Lima

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Cusco FC y dónde ver EN VIVO el partido por la Liga 1 2026?

Sociedad

Después de casi 4 años, reabren tramo de la av. Arica en Breña cerrado por obras de la Línea 2 del Metro de Lima

Sin agua hasta por 10 horas del 19 al 20 de abril en distritos de Lima: conoce horarios y zonas afectadas, según Sedapal

“Le disparé un solo tiro”: La confesión de un sicario que asesinó a un chofer delante de su mamá

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Policía descarta que exista pedido de detención contra Piero Corvetto: "No tenemos esa información"

Estados Unidos deporta a siete ciudadanos peruanos al Congo para definir su "situación migratoria"

Rechazan pedidos de nulidad para las elecciones 2026 de Wolfgang Grozo y Edward Málaga

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025