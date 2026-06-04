Roberto Sánchez sella alianza con Belmont y Forsyth para hacer frente al fujimorismo

pronunciamiento. En la mesa, Ricardo Belmont, George Forsyth y Alfonso López Chau reiteraron su apoyo a la candidatura de Roberto Sánchez, a dos días de la segunda vuelta.

pronunciamiento. En la mesa, Ricardo Belmont, George Forsyth y Alfonso López Chau reiteraron su apoyo a la candidatura de Roberto Sánchez, a dos días de la segunda vuelta.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Las fichas políticas dieron sus últimos movimientos a tres días de la segunda vuelta. Roberto Sánchez estuvo en una conferencia junto a Ricardo Belmont, George Forsyth y Alfonso López Chau. El encuentro fue para marcar posición frente al fujimorismo y la amenaza que representa esta agrupación para la democracia.

El primero en tomar la palabra fue el candidato de Juntos por el Perú. Remarcó que en estas últimas semanas ha incorporado a su proyecto político diferentes voces, desde las más pegadas al centro, como Primero la Gente, hasta las de izquierda, como la Alianza Venceremos.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI NO DESCARTA CUESTIONAR RESULTADOS ELECTORALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Para Sánchez, esta confluencia de ideas es parte del “momento histórico” que vive nuestro país ante un enemigo común: Fuerza Popular.

“Que provengamos de diferentes organizaciones, con diferentes énfasis doctrinales e ideario político no supone una dificultad, sino que nos pone el desafío de poner adelante la democracia. Partimos del diagnóstico de que ese desorden y caos —con K— se ha originado en los últimos 10 años. Esta inestabilidad y desgobierno no solamente ha puesto en estado crítico la democracia, sino que ha cambiado el sentido genuino de la justicia”, señaló.

El líder de Ahora Nación, por su parte, indicó que su incorporación al proyecto de Sánchez busca mantener el equilibrio de poderes, que podría verse afectado con una victoria de Keiko Fujimori.

“Es imperativo el equilibrio de poderes, eso es lo que explica mi presencia. El país entrará en un proceso de transformación historia cuyos principios son bien sencillos: defensa de la soberania, división de poderes y, en lo economico, buscar crecimiento acelerado que genere estabilidad y empleo”, sostuvo.

Ricardo Belmont, presidente del partido cívico OBRAS, estuvo acompañado del electo senador Daniel Barragán, secretario general de la agrupación. En su intervención, precisó que comparte la visión de Sánchez con respecto a recuperar la prosperidad, respetando los derechos humanos.

“Nosotros nos hemos unido para terminar con la corrupción en un país que necesita un acercamiento, que necesita abrazos y no balazos, que necesita de una vez ponerse de pie y recuperar la autoestima y creer que a partir de hoy se inicia una nueva etapa”, explicó.

Quien también se incorporó recientemente a esta alianza fue el excandidato por Somos Perú, George Forsyth. Sentado al costado de los otros líderes políticos, fundamentó su postura a favor de Sánchez.

“Yo soy muy consecuente con lo que digo y mis acciones. Ustedes recordaran el debate. Yo dije que espero que voten por mí, pero sino, que no voten por el pacto mafioso, que no voten por los que han llevado al Perú al momento en que estamos hoy. Es por eso que estoy aquí, porque no quiero ver más el copamiento de todas la instituciones de parte del fujimorismo”, indicó.

El exalcalde de La Victoria finalizó aclarando que su voto es un “salto de fe para recuperar la democracia” y evitar caer en una dictadura. Realizó también un llamado directo a Sánchez para que cumpla sus promesas y acuerdos.

“Aprovecho para decirte lo que muchos peruanos quieren decirte. Que no nos defraudes, que te saques la mugre por el país y que cumplas con lo que has prometido: luchar contra las leyes procrimen, recuperar el referéndum, mantener la independendencia del BCR y también el respeto hacia nuestras FFAA. Es por eso que te damos este voto de fe”, acotó.

Roberto Sánchez precisó que esperaban contar con la presencia de Yhony Lescano y Mesías Guevara, pero que por motivos de agenda no pudieron asistir. Horas antes, a través de su cuenta de X, el expresidente Martín Vizcarra también pidió el voto por Juntos por el Perú.

Rafael López Aliaga pide el voto para Fuerza Popular

Casi a la misma hora, Rafael López Aliaga ofrecía una conferencia de prensa para anunciar su apoyo a Fuerza Popular. La postura de esta agrupación ya era conocida, pero hasta ese momento no había sido explícita.

“Provoca votar viciado o nulo, pero no es el momento. La única opción democrática se llama Fuerza Popular”, señaló López Aliaga, junto a sus virtuales senadores y diputados.

El exalcalde de Lima insistió en su narrativa del fraude e incluso dijo que no fueron “apoyados” por Keiko Fujimori en sus reclamos. Agregó que “auditarán” los resultados de la segunda vuelta desde la medianoche, junto a su “equipo forense”.