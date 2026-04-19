Un vehículo conocido como “La Bestia de Surco” con más de S/1.2 millones en multas fue sacado de circulación. | Foto: ATU

Un vehículo conocido como “La Bestia de Surco” con más de S/1.2 millones en multas fue sacado de circulación. | Foto: ATU

En Santiago de Surco, el 14 de abril a las 8:11 a. m., la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) retiró de circulación un vehículo conocido como “La Bestia de Surco” durante un operativo de fiscalización en el óvalo Higuereta. La unidad acumulaba más de S/1.2 millones en multas, no contaba con SOAT y era conducida por una persona sin licencia, documento de identidad (DNI) ni tarjeta de circulación.

La intervención forma parte de las acciones de control en el transporte urbano para reforzar la seguridad vial. El vehículo, con placa A3J-573 y 35 años de antigüedad, fue detectado circulando pese a las múltiples infracciones registradas.

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Operativo detecta graves infracciones en unidad intervenida

Durante la fiscalización, las autoridades comprobaron que la unidad operaba sin cumplir con requisitos básicos para circular, lo que representaba un riesgo para pasajeros y peatones. La falta de documentación del conductor y la ausencia de seguro obligatorio agravaron la situación.

Ante estas condiciones, la ATU dispuso su retiro inmediato de las vías como parte de las medidas para reducir la informalidad y mejorar el control del transporte público en la zona.

Segunda intervención evidencia riesgos en transporte informal

Ese mismo día, a las 10:40 a. m., se intervino otro vehículo de la empresa de transportes Santa Anita en el paradero Puente Nuevo. La unidad, con placa A3C-734, presentaba la carrocería desprendida, no tenía SOAT y contaba con 36 años de antigüedad.

El conductor tampoco tenía licencia de conducir, por lo que fue necesaria la intervención conjunta de la Policía Nacional y la ATU. Ambas acciones forman parte de operativos dirigidos a detectar unidades en condiciones irregulares y prevenir riesgos en el servicio de transporte.

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