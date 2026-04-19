HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO :
River vs Boca EN VIVO por el superclásico argentino
River vs Boca EN VIVO por el superclásico argentino     River vs Boca EN VIVO por el superclásico argentino     River vs Boca EN VIVO por el superclásico argentino     
Sociedad

Sacan de circulación a 'La bestia de Surco': vehículo acumulaba S/1.2 millones en papeletas, no tenía SOAT y conductor conducía sin brevete

La intervención ocurre en el óvalo Higuereta, donde se detectó que el conductor no tenía licencia ni documentación, lo que representaba un riesgo para la seguridad vial.

Un vehículo conocido como “La Bestia de Surco” con más de S/1.2 millones en multas fue sacado de circulación.
Un vehículo conocido como “La Bestia de Surco” con más de S/1.2 millones en multas fue sacado de circulación. | Foto: ATU

En Santiago de Surco, el 14 de abril a las 8:11 a. m., la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) retiró de circulación un vehículo conocido como “La Bestia de Surco” durante un operativo de fiscalización en el óvalo Higuereta. La unidad acumulaba más de S/1.2 millones en multas, no contaba con SOAT y era conducida por una persona sin licencia, documento de identidad (DNI) ni tarjeta de circulación.

La intervención forma parte de las acciones de control en el transporte urbano para reforzar la seguridad vial. El vehículo, con placa A3J-573 y 35 años de antigüedad, fue detectado circulando pese a las múltiples infracciones registradas.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ ALIAGA PIDE SUSPENDER RESULTADOS Y KEIKO MARCA DISTANCIA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

lr.pe

Operativo detecta graves infracciones en unidad intervenida

Durante la fiscalización, las autoridades comprobaron que la unidad operaba sin cumplir con requisitos básicos para circular, lo que representaba un riesgo para pasajeros y peatones. La falta de documentación del conductor y la ausencia de seguro obligatorio agravaron la situación.

Ante estas condiciones, la ATU dispuso su retiro inmediato de las vías como parte de las medidas para reducir la informalidad y mejorar el control del transporte público en la zona.

PUEDES VER: Reniec habilita convocatoria de voluntariado para este 2026: beneficios y cuáles son los requisitos para acceder

lr.pe

Segunda intervención evidencia riesgos en transporte informal

Ese mismo día, a las 10:40 a. m., se intervino otro vehículo de la empresa de transportes Santa Anita en el paradero Puente Nuevo. La unidad, con placa A3C-734, presentaba la carrocería desprendida, no tenía SOAT y contaba con 36 años de antigüedad.

El conductor tampoco tenía licencia de conducir, por lo que fue necesaria la intervención conjunta de la Policía Nacional y la ATU. Ambas acciones forman parte de operativos dirigidos a detectar unidades en condiciones irregulares y prevenir riesgos en el servicio de transporte.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Agente de la ATU agredido con un martillo en el Metropolitano por pasajero denuncia falta de apoyo y la no renovación de su contrato: "Me abandonaron a mi suerte"

Agente de la ATU agredido con un martillo en el Metropolitano por pasajero denuncia falta de apoyo y la no renovación de su contrato: "Me abandonaron a mi suerte"

LEER MÁS
Líneas 3 y 4 del Metro de Lima vuelven como proyectos priorizados: ¿bajo qué tipo de financiamiento y cuánto tiempo tardarían?

Líneas 3 y 4 del Metro de Lima vuelven como proyectos priorizados: ¿bajo qué tipo de financiamiento y cuánto tiempo tardarían?

LEER MÁS
Elecciones 2026: Conoce el horario especial del Metropolitano, Línea 1 y transporte público este domingo 12 de abril

Elecciones 2026: Conoce el horario especial del Metropolitano, Línea 1 y transporte público este domingo 12 de abril

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sin agua hasta por 10 horas del 19 al 20 de abril en distritos de Lima: conoce horarios y zonas afectadas, según Sedapal

Sin agua hasta por 10 horas del 19 al 20 de abril en distritos de Lima: conoce horarios y zonas afectadas, según Sedapal

LEER MÁS
Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

LEER MÁS
Reniec habilita convocatoria de voluntariado para este 2026: beneficios y cuáles son los requisitos para acceder

Reniec habilita convocatoria de voluntariado para este 2026: beneficios y cuáles son los requisitos para acceder

LEER MÁS
Peruana logra hito y se convierte en la primera egresada de Ciencias Sociales de San Marcos en ingresar a Harvard: "Es un desafío muy importante"

Peruana logra hito y se convierte en la primera egresada de Ciencias Sociales de San Marcos en ingresar a Harvard: "Es un desafío muy importante"

LEER MÁS
Millonaria sanción por llamadas spam: Indecopi multó a Scotiabank por esta práctica y tendrá que pagar multa de más de S/1.000.000

Millonaria sanción por llamadas spam: Indecopi multó a Scotiabank por esta práctica y tendrá que pagar multa de más de S/1.000.000

LEER MÁS
Fiscalía incauta inmueble de analista de datos por delito de fraude informático tras robo de más de S/4.000.000 a casa de apuestas

Fiscalía incauta inmueble de analista de datos por delito de fraude informático tras robo de más de S/4.000.000 a casa de apuestas

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Superclásico River vs Boca HOY via ESPN EN VIVO: juegan el segundo tiempo del partido por el Fútbol Argentino

Sacan de circulación a 'La bestia de Surco': vehículo acumulaba S/1.2 millones en papeletas, no tenía SOAT y conductor conducía sin brevete

Intervención de la Sunat en el Jorge Chávez: pasajera es detenida tras ingresar equipos electrónicos sin pagar impuestos

Sociedad

Joven madre muere tras liposucción en Arequipa: investigan a médico sin especialidad

Dictan prisión preventiva contra investigados por el asesinato de defensores indígenas en Ucayali

Megaoperativo en Trujillo en centro comercial: incautan más de 100 celulares robados y varios detenidos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Sánchez sigue en el segundo lugar y se distancia de López Aliaga, según ONPE al 93.484%

PNP presiona a Piero Corvetto: dispone reforzar seguridad fronteras y aeropuertos tras narrativa de "fraude"

Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga: JEE resolvió más de 2.000 actas observadas en la elección presidencial

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025