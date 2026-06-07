Keiko Fujimori: "Sea cual sea el resultado lo reconoceremos e instamos que nuestro competidor (Roberto Sánchez) haga lo mismo"
La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, brindó declaraciones tras los resultados del conteo rápido de Transparencia y Datum.
- Conteo rápido al 100%: Roberto Sánchez con 50.3% y Keiko Fujimori con 49.7%, según Ipsos
- Resultados oficiales ONPE EN VIVO: conteo de votos de la segunda vuelta de Elecciones Perú 2026
Keiko Fujimori, lideresa y candidata presidencial de Fuerza Popular, se pronunció tras hacerse públicos los primeros resultados de Datum y Transparencia, que le dan a Roberto Sánchez una ligera ventaja en la segunda vuelta electoral. Sin embargo, estos resultados configuran un empate técnico debido a la escasa diferencia entre ambos candidatos.
"Sea cual sea el resultado lo reconoceremos e instamos a que nuestro competidor que haga lo mismo, él ha señalado que va a respetar el resultado oficial, y este se producirá después de que se contabilicen el 100% de las actas".
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