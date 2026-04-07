Transporte público en Lima Metropolitana y Callao operará con horario especial durante elecciones generales 2026 | Andina

Transporte público en Lima Metropolitana y Callao operará con horario especial durante elecciones generales 2026 | Andina

El transporte público en Lima Metropolitana y Callao operará con un horario especial desde las 5.00 a. m. este domingo 12 de abril, día de las elecciones generales 2026, informó el presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), David Hernández.

Durante la jornada electoral, el servicio funcionará con un esquema similar al de un día laborable, a diferencia de los domingos habituales, cuando las operaciones suelen iniciar entre las 6.00 y 6.30 a. m. La medida busca facilitar el traslado de los ciudadanos hacia sus centros de votación desde primeras horas del día.

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“Trabajaremos como en un día hábil, no como un domingo regular. El servicio comenzará desde las 5:00 a. m. para garantizar la continuidad operativa y facilitar el traslado de los ciudadanos”, precisó el titular de la ATU.

¿Cuál será el horario del transporte público durante las elecciones?

Los principales servicios de transporte operarán con horarios habituales como:

Metropolitano: de 5.00 a. m. a 11.00 p. m.

de 5.00 a. m. a 11.00 p. m. Buses alimentadores y corredores complementarios: de 5.00 a. m. a 11.00 p. m.

de 5.00 a. m. a 11.00 p. m. Línea 1 del Metro de Lima: de 5.00 a. m. a 10.00 p. m.

de 5.00 a. m. a 10.00 p. m. Línea 2 del Metro de Lima: de 6.00 a. m. a 11.00 p. m.

de 6.00 a. m. a 11.00 p. m. AeroDirecto: servicio habitual las 24 horas

Finalmente, Hernández solicitó a las autoridades electorales brindar facilidades para que los transportistas puedan ejercer su derecho al voto sin afectar la continuidad del servicio. “Hemos organizado turnos para que algunos conductores trabajen en la mañana y luego acudan a sufragar, y viceversa”, indicó.

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