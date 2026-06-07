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Resultados de La Tinka del domingo 7 de junio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa y más

El sorteo de La Tinka tendrá juegos adicionales Sí o Sí y Boliyapa, y aumentará las posibilidades de ganar.

Sorteo de La Tinka del domingo 7 de junio
Sorteo de La Tinka del domingo 7 de junio | Composición LR | La Tinka
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La Tinka hará un nuevo sorteo el domingo 7 de junio, con un pozo acumulado de S/14.004.950. Además, se desarrollarán los juegos adicionales Sí o Sí y Boliyapa. La transmisión será a las 10.30 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.

Resultados de La Tinka EN VIVO del domingo 7 de junio

20:16
7/6/2026

¿Cuánto cuesta participar en La Tinka?

Una jugada básica cuesta S/5, y puedes agregar la Boliyapa por S/1 más. Cabe destacar que también hay jugadas múltiples.

20:16
7/6/2026

¿Cómo jugar La Tinka en mi celular?

Para jugar la Tinka desde tu celular, debes seguir los siguientes pasos. 

- Paso 1: accede a m.latinka.com.pe desde tu teléfono móvil. Si es tu primera vez, regístrate proporcionando todos tus datos.
- Paso 2: asegúrate de tener el saldo suficiente para jugar.
- Paso 3: selecciona tu juego preferido, realiza la compra y ¡a jugar!

20:16
7/6/2026

¿Hasta qué hora se puede comprar la Tinka?

Las horas de cierre son a las 8:50 pm de los días del sorteo (miércoles y domingos). Fuera de ese horario ya no se podrá adquirir una nueva cartilla, por lo que el jugador tendrá que esperar hasta el siguiente sorteo. 

¿Cómo jugar La Tinka en mi celular?

Para jugar La Tinka desde el celular, los participantes deben ingresar a la página oficial de la lotería y crear una cuenta si aún no están registrados: les solicitarán todos sus datos personales. A continuación, es importante que verifiquen que tienen saldo suficiente para participar. Finalmente, deben elegir uno de los juegos, comprar una jugada y probar suerte.

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