Julio Huamán, denuncia que su contrato no fue renovado por parte de la ATU tras sufrir un ataque con un martillo en la estación Naranjal. | Foto: Julio Huamán

Julio Huamán, denuncia que su contrato no fue renovado por parte de la ATU tras sufrir un ataque con un martillo en la estación Naranjal. | Foto: Julio Huamán

Un agente de seguridad de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), identificado como Julio Huamán Ñañez, denunció que su contrato laboral no fue renovado tras haber sido víctima de un ataque con un martillo en la estación Naranjal del Metropolitano. El hecho más reciente ocurrió luego de que su vínculo laboral venciera el último 31 de marzo, dejándolo sin cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), necesario para continuar su tratamiento médico.

El trabajador aseguró que intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con responsables del área de contratos para obtener una respuesta sobre su situación, sin éxito. Según relató, sus llamadas no fueron atendidas o fueron interrumpidas, mientras que su estado de salud continúa afectado, lo que le impide retomar actividades laborales con normalidad.

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Contrato sin renovación deja sin cobertura médica a trabajador herido en funciones

Huamán indicó que, al finalizar su contrato, quedó sin acceso al SCTR, seguro que cubría su atención tras la operación que requirió por la lesión en el brazo. Esta situación, explicó, agrava su condición, ya que aún necesita terapias y seguimiento médico. En sus comunicaciones, manifestó su preocupación por no poder trabajar debido a su estado físico y la falta de respaldo institucional.

Además, señaló que buscó comunicarse con encargados del área administrativa, incluyendo personal vinculado a la gestión de contratos, sin obtener respuestas claras. En los mensajes enviados, expresó su malestar por la falta de atención a su caso y por no recibir información sobre una posible renovación, pese a su condición médica documentada.

Conversaciones entre el afectado y personal de la ATU en el que se evidencia falta de atención. | Foto: difusión

Ataque en estación Naranjal y antecedentes de reclamos del trabajador

El caso se remonta al 3 de diciembre de 2025, cuando Huamán fue agredido por un usuario que lo atacó con un martillo tras ser intervenido por ingresar sin pagar al sistema de transporte. El golpe impactó en su brazo izquierdo, lo que derivó en una intervención quirúrgica el mismo día.

Posteriormente, el trabajador reportó dificultades en el proceso de atención médica, incluyendo observaciones en el registro horario del incidente que retrasaron sus terapias. También denunció falta de respuesta por parte de la ATU frente a sus reportes y una reubicación laboral que complicó su traslado diario.

Según su testimonio, estas situaciones, sumadas a la no renovación de su contrato, han afectado su recuperación y sus ingresos, ya que no puede realizar otras actividades laborales debido a las limitaciones físicas derivadas de la agresión.

Al cierre de esta nota, La República intentó contactarse con personal de la ATU para brindar sus descargos sobre la falta de atención y motivos de la no renovación del señor Huamán; sin embargo, no se obtuvo respuesta.

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