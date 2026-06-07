“La sensibilidad de Martín Chambi parte de su origen; no era un fotógrafo turista, él se integraba con el pueblo”

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Se siente el movimiento de personas en las instalaciones del Centro Cultural Inca Garcilaso (CCIG). No hay atención. Todas las salas están cerradas debido a que el próximo miércoles 10 de junio será la inauguración de la gran muestra antológica de fotografías de Martín Chambi (1891-1973), CHAMBI. Historia, oficio, archivo y legado, la cual va a ocupar, precisamente, las cinco salas del CCIG.

La República se dirige al segundo piso, donde nos esperan las curadoras de la muestra antológica: Peruska Chambi y Karen Bernedo. En la sala en la que sostendremos la conversación, ya es posible apreciar más de 50 fotografías de Chambi. La marca del legendario fotógrafo está presente: el poder del blanco y negro, los gestos de los personajes, las comunidades campesinas. La firma Chambi está, como la dignidad y la humanidad, esenciales en su poética visual.

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Karen Bernedo y Peruska Chambi. Foto: Marco Cotrina.

Sobre la obra de Chambi ha habido no pocas exposiciones. La última gran muestra fue en el Museo de Arte de Lima, entre octubre del 2015 y febrero del 2016. Es decir, luego de una década volvemos a apreciar otro gran muestrario de su trabajo, el cual llega en un momento bastante especial para la fotografía peruana, que viene atravesando un periodo signado por la calidad y la cantidad. Hacía, pues, falta la presencia del maestro indiscutible de la fotografía peruana.

'Desde la fundación de la Asociación Martín Chambi, que está compuesta por los herederos directos, comenzamos a buscar cómo poner en valor el gran legado de su obra. Postulamos y ganamos el Fondo de la Embajadora de Estados Unidos en el Perú, que nos permitió conservar este archivo. Entonces, al culminar la conservación completa del archivo, iniciamos la segunda etapa de la difusión por parte de nuestra asociación. Este proyecto duró casi dos años. Empezamos a hacer la difusión, porque ya podíamos buscar cualquier imagen a través del gran archivo digitalizado que tenemos. Nosotros tenemos digitalizado, catalogado, un archivo de 40.000 fotos', dice Peruska Chambi, fotógrafa y nieta de Martín Chambi.

La digitalización contó con la asesoría de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Se hizo con una cámara especial, que adquirió la asociación, con la que se digitaliza patrimonio y que garantiza la calidad de la imagen, en máxima resolución, en distintos formatos. Esto es lo que diferencia a esta exposición de las anteriores que ha habido sobre Martín Chambi.

1921. Salida del primer tren locomotora del ferrocarril de Cuzco a Santa Ana . Estación San Pedro. Foto: Archivo Martín Chambi.

'A fines del 2022, vine a este centro cultural y conversé con el embajador Guido Toro. Junto con Gredna Landolt vimos la agenda y se fijó esta exposición para dentro de cuatro años. Teníamos pensado hacer una muestra grande en Lima. Ya habíamos hecho una en el Museo Casa Concha de Cusco en el 2023', precisa Peruska Chambi.

En cuanto a la dinámica de la muestra, Karen Bernedo señala que 'Martín Chambi es un personaje integral que recoge muchas dimensiones que atraviesan nuestra vida, nuestra historia. Escogimos 200 fotografías. Entonces, te imaginas cuánto material ha quedado fuera. Todas las fotografías son muy buenas y de este archivo podría haber 300 exposiciones más y ninguna sería igual. En esta exposición los temas no se repiten. Aquí hay una visión sobre Chambi que nunca se ha visto, como es el origen. El archivo Chambi sigue vigente, sigue conectando con la gente. Lo hemos dividido en historia, oficio, archivo y legado. Ahora estamos en la sala que aborda su oficio, donde está toda la dimensión técnica que hace de Chambi el maestro de maestros para la fotografía peruana y latinoamericana'.

1934. Mujer hilandera de Combapata. Cusco.. Foto: Archivo Martín Chambi.

Al respecto, Peruska añade: 'La misión de la difusión viene de la mano de la educación. Apuntamos a que la gente del país conozca la obra de Chambi. No solo es exponer en una galería. Nosotros hemos hecho y seguimos haciendo talleres educativos en pueblos rurales de nuestro Ande. Hemos estado en Quispicanchi, en Ocongate y el último taller ha sido en Coasa, donde nació. En Coasa hay un colegio que lleva su nombre. Apuntamos a que se conozca más su nombre. Martín Chambi es más conocido en el extranjero que en el Perú'. Sobre lo último, Karen hace una precisión: 'Por ejemplo, a mis alumnos una vez les enseñé la fotografía del gigante y todos conocían esa fotografía porque es famosa, pero no sabían quién era Martín Chambi. Por eso queremos que este archivo no se quede en una computadora. Es un archivo vivo que dialoga con la gente. En las fotografías de Chambi están la vida diaria, la familia, los eventos sociales como las bodas, las cosechas de papa; hay señoritas en un auto, están los obreros, los mercados. En Chambi había un compromiso social que debe conocerse mucho más. Se podrían hacer grandes proyectos educativos con este archivo a nivel de Estado'.

El encuentro con Peruska y Karen sirve del mismo modo para poner en orden algunas narrativas. A saber, se piensa que Chambi fue (re)descubierto a mediados de los años 70 y que su radiación mundial se dio con la exposición que se hizo de su trabajo en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1979. 'Eso es cierto. Es un buen esfuerzo por difundir su obra. Pero algo que Chambi siempre hizo fue difundir a nivel nacional e internacional su propia obra. Lo hizo él mismo. Cuando se dice que lo descubrieron o que lo redescubrieron, es falso. De su maestro Max T. Vargas aprendió la técnica y la gestión cultural. Eso es algo que ha manejado él como una empresa gestora de su propio trabajo. Chambi dejó su trabajo ordenado. De todas maneras, se le iba a dar un valor; él lo sabía. Chambi se sentía grande y sabía lo que estaba haciendo. Por eso les pidió a sus hijos que conservaran su trabajo. El archivo ha tenido ocho mudanzas. Las primeras cuatro fueron con él. Se ha conservado todo', enfatiza Peruska.

Coasa. Celebración en casa de los Chambi. Foto: Archivo Martín Chambi.

Karen indicó líneas atrás sobre el origen de Chambi. Hace unos años, Peruska hizo la ruta Chambi. Su objetivo no era otro que conocer la raíz de sus ancestros. La información que se tenía de Chambi era muy general. Sobre su nacimiento, por ejemplo, se decía que había nacido en Coasa, Puno, pero nada más. La información sobre Chambi era muy cicatera. 'Desde que salí de la universidad empecé a escribir su biografía. Cuando hice la ruta Chambi, encontré a mis familiares. Vi el lugar donde nació y vi lo primero que vio cuando nació. Encontré fotos guardadas de casi 100 años de su familia. Esto es importante porque la sensibilidad de Chambi parte de su origen. Nunca se desligó de su origen. Era quechuahablante y viajaba mucho; conversaba con la gente, visitaba los pueblos, iba a sus fiestas patronales. Estuvo también en Bolivia, en Chile. Todo el trabajo de Chambi está ligado a su origen, definitivamente. No era un fotógrafo turista, él se integraba con el pueblo', subraya Peruska.

'Es interesante ver cómo el origen de Chambi se transforma en oficio y se transforma también en una mirada social. Ese es un punto importante de esta exposición, que nos acerca a la persona de Chambi. Por eso la exposición empieza con ese lado esencial sobre su vida y continúa en las demás salas con su producción. Como gran artista, Chambi tenía conciencia del futuro, del legado, eso es algo que muy pocos artistas lo tienen', apunta Karen.

CHAMBI. Historia, oficio, archivo y legado, por lo expuesto, es una exposición imprescindible. Pero tiene, además, una luz especial. 'Es la primera vez que dos curadoras mujeres curan a Chambi. En los miles de exposiciones que ha habido, tanto para libros como para exposiciones físicas, siempre han estado hombres en la curaduría. En el 2015, en el MALI, la curaduría estuvo a cargo de Natalia Majluf y Eduard Ranney. Era mixto. Pero esta vez es solo de mujeres. Acá estamos las dos, más Gredna, que es la curadora del área. Somos tres. Esto es muy valioso', finaliza Peruska.