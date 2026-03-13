Hombre perdió el control y tomó la decisión de quemar su vehículo ante internvención de la ATU. | Foto: composición LR / ATU

Hombre perdió el control y tomó la decisión de quemar su vehículo ante internvención de la ATU. | Foto: composición LR / ATU

Las autoridades continuamente realizan operativos de control en diversos distritos de la capital. Sin embargo, una de estas intervenciones estuvo a punto de terminar en tragedia en La Molina, cuando un chofer reaccionó de forma airada tras ser detenido por personal de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la Policía Nacional. Según informó la entidad, el hombre decidió rociar combustible dentro de la unidad con el propósito de incendiarlo para evitar que se lo lleven al patio de retención.

Se trata de Luis Enrique Vargas Torres, quien sorprendió a los funcionarios en el cruce de las avenidas Javier Prado con La Molina. Al recibir la orden de detenerse, el propietario de la minivan hizo caso omiso e intentó darse a la fuga con pasajeros a bordo.

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Durante la inspección, los agentes de la ATU verificaron que la unidad, de placa AWW-038, no tenía autorización para brindar transporte público ni contaba con el Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito (SOAT). Además, registraba 22 sanciones por operar de manera informal, que en conjunto sumaban S/253.000. El registro también mostró que Vargas Torres tenía la licencia de conducir cancelada desde agosto del 2023.

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Luego de que los viajeros descendieron del carro y cuando los fiscalizadores se preparaban para engancharlo a una grúa, el dueño de la furgoneta de color gris vertió la gasolina y la esparció dentro del habitáculo. Acto seguido, encendió uno de los asientos, lo que generó momentos de tensión entre los presentes.

Miembros de la PNP y la ATU detuvieron al chofer que presentaba 22 papeletas que alcanzaban los 253.000 soles. Foto: ATU

Conductor fue detenido y trasladado a la comisaría de Santa Felicia

La acción oportuna de fiscalizadores de la ATU junto con miembros de la PNP permitió apagar las llamas. Tras controlar el incidente, el hombre fue reducido y trasladado a la comisaría de Santa Felicia, donde permanece detenido. De acuerdo con los inspectores, el detenido afronta una denuncia por los presuntos delitos de peligro común, exposición al peligro y resistencia a la autoridad.

La ATU informó que continuará con sus acciones de control en distintos puntos de la ciudad para verificar el cumplimiento de las normas y evitar que este tipo de movilidades sigan operando. El organismo señaló que estas acciones buscan garantizar un servicio seguro para los usuarios.