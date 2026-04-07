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Economía

Líneas 3 y 4 del Metro de Lima vuelven como proyectos priorizados: ¿bajo qué tipo de financiamiento y cuánto tiempo tardarían?

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) dio detalles sobre estas líneas del Metro de Lima, que serán priorizados y se espera un decreto en un plazo de dos semanas.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) dio detalles sobre estas líneas del Metro de Lima, que serán priorizadas luego de ser excluidos del Plan Nacional de Infraestructura.
La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) dio detalles sobre estas líneas del Metro de Lima, que serán priorizadas luego de ser excluidos del Plan Nacional de Infraestructura. | Andina

Tras la exclusión de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao del Plan Nacional de Infraestructura (PNI) 2026–2031, el presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, aclaró que ambos proyectos continúan siendo prioritarios y que su retiro del PNI responde a la complejidad de su estructuración financiera, mas no a una decisión de cancelación. 

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Durante una rueda de prensa, Hernández explicó que el PNI solo incorpora proyectos que ya cuentan con un modelo definido de viabilidad financiera y capacidad de endeudamiento. "El Plan Nacional de Infraestructura integra únicamente los proyectos que ya tienen un modelo previsto de viabilidad de endeudamiento y que cuentan con las condiciones para su implementación. Las Líneas 3 y 4 son proyectos mucho más complejos que necesitan un modelo de estructuración financiera", señaló el titular de la ATU. 

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Por otro lado, indicó que las líneas 3 y 4 tomarán hasta una década en concretarse. "El estimado del proyecto es de nueve a 10 años. Es un plazo que se puede lograr la totalidad del proyecto", adelantó.

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Líneas 3 y 4 serán desarrollados bajo esquema APP 

Hernandez señaló que estas líneas han sido incorporadas a un programa de priorización para su desarrollo mediante Asociaciones Público-Privadas (APP), lo cual permitirá incluir nuevas fuentes de financiamiento y hacer los proyectos más sostenibles para el Estado.

“Lo que vamos a tener es un programa de priorización de proyectos que van en APP. Estos proyectos tienen un valor no solo técnico, sino social, porque reducen tiempos de viaje, eliminan externalidades negativas y disminuyen los sobrecostos de la movilidad actual”, afirmó. 

Asimismo, explicó que uno de los principales ejes del nuevo modelo financiero será la generación de ingresos no tarifarios, vinculados al desarrollo urbano alrededor de las estaciones.

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Para ello, se requerirán modificaciones normativas tanto en la ley de creación de la ATU como en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS). “Recuerden que tenemos algunos ingresos no tarifarios en proyectos por ejemplo, como Línea 1, pero son muy pequeños Están pensados dentro de la misma eje de los vehículos y sus propias estaciones”.

El funcionario adelantó que se espera que dichas modificaciones estén listas hacia fines de año y que formen parte de un planteamiento al próximo gobierno y Congreso. “La ciudad necesita consolidar un modelo que no dependa exclusivamente del gasto público, sino que utilice las potencialidades propias de los proyectos”, sostuvo. 

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Líneas 3 y 4: “Ya se tiene el decreto supremo de priorización de los proyectos en APP” 

En esa misma línea, Hernández anunció que en las próximas semanas se publicará un decreto supremo que formaliza la priorización de estos proyectos bajo el esquema de APP. "Ya se tiene el decreto supremo de priorización de los proyectos en APP y esperamos que sea publicado en un plazo máximo de dos semanas”, dijo. 

Por su lado, ProInversión sostuvo que, si se logra integrar mejor las etapas de estructuración, transacción, ejecución y operación, así como anticipar problemas críticos vinculados a la ingeniería, los predios y las interferencias, y estructurar los proyectos pensando en todo su ciclo, y se formaliza la decisión sobre las líneas 3 y 4, otros proyectos más podrían ingresar de manera oficial a la cartera de asociaciones público‑privadas. “Para ello, se publicará en la próxima semana un decreto supremo que dará inicio a esas actividades, un inicio que ya no queremos llamarle APP u otra modalidad”, afirmó.

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