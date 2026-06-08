Francia vs Irlanda del Norte EN VIVO: hora y canal del amistoso internacional previo al Mundial 2026
El amistoso internacional entre Francia vs Irlanda del Norte se disputará en el Decathlon Arena, ubicado en Lille. Este encuentro sirve como preparación a poco de iniciar el Mundial 2026.
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Francia vs Irlanda del Norte EN VIVO juegan HOY lunes 8 de junio, desde las 2.10 p. m. (hora peruana), por el amistoso internacional previo al Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Decathlon Arena, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, hazlo a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
La selección francesa, comandada por Kylian Mbappé, afrontará su último partido antes de su participación en el Mundial 2026. Luego de caer de local por 2-1 ante su similar de Costa de Marfil, deberá enfrentar a Irlanda del Norte, país que no logró la clasificación al certamen mundialista.
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¿A qué hora juega Francia vs Irlanda del Norte por el amistoso internacional?
En territorio peruano, el cruce entre la selección de Francia e Irlanda del Norte se podrá seguir desde las 2.10 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 1.10 p. m.
- Colombia, Ecuador, Panamá: 2.10 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.10 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 3.10 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.10 p. m.
- España: 9.10 a. m.
¿Qué canal transmitirá el Francia vs Irlanda del Norte?
El encuentro entre Francia vs Irlanda del Norte, que se realizará previo al Mundial 2026, se podrá ver a través de ESPN y por la plataforma de Disney Plus Premium.
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Francia vs Irlanda del Norte: posibles alineaciones
Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Lucas Hernández; Aurélién Tchouaméni; Michael Olise, Rayan Cherki, Maghnes Akliouche, Marcus Thuram y Kylian Mbappé.
Irlanda del Norte: Pierce Charles; Tom Atcheson, Ruairi McConville, Ciaron Brown; Paul Smyth, Jamie McDonnell, Shea Charles, Justin Devenny; Jamie Donley, Isaac Price y Jamie Reid.
Convocados de Francia para el Mundial 2026
- Arqueros: Brice Samba (Rennes), Mike Maignan (AC Milan) y Robin Risser (Lens)
- Defensas: Malo Gusto (Chelsea), Lucas Digne (Aston Villa), Dayot Upamecano (Bayern Múnich), Jules Koundé (Barcelona), Ibrahima Konaté (Liverpool), William Saliba (Arsenal), Théo Hernandez (Al-Hilal), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain) y Maxence Lacroix (Crystal Palace)
- Mediocampistas: Manu Koné (Roma), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), N’Golo Kanté (Fenerbahce), Adrien Rabiot (AC Milan), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City) y Maghnes Akliouche (Mónaco)
- Delanteros: Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Inter de Milán), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Múnich), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain) y Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)