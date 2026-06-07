Conteo rápido al 100%: Roberto Sánchez con 50.3% y Keiko Fujimori con 49.7%, según Ipsos
De acuerdo con este resultado, ambos candidatos presentan un empate técnico.
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El conteo rápido de Ipsos ubica a Roberto Sánchez 50.3% y Keiko Fujimori 49.7%. Al ser una cifra cercana, se trata de un empate técnico. El margen de error es de 1.9% para ambos candidatos, precisó Transparencia.
“Hermanos compañeros del Perú profundo. Se antepuso la voluntad primaria de la democracia para todos los pueblos”, exclamó Sánchez tras conocer los resultados.
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Horas antes, Ipsos difundió sus resultados a boca de urna. Fujimori cuenta con 50,7% de los votos. Por su parte, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, la sigue de cerca con 49,3% de los votos.
En Lima, Fuerza Popular obtuvo 66,1% de los votos, frente a 33,9% de Juntos por el Perú. En el interior del país, los porcentajes son de 43,9% para Fujimori y 56,1% para Sánchez.
Las diferencias son más marcadas al analizar los resultados por regiones. En la Costa, Keiko Fujimori obtiene 63,0% de los votos, frente a 37,0% de Roberto Sánchez. En la Sierra, el escenario se invierte: Fujimori alcanza 31,3%, mientras Sánchez acumula 68,7%. En la Selva, Sánchez también se impone con 56,2% de las preferencias, frente a 43,8% de Fujimori.
Roberto Sánchez espera resultados oficiales
Horas antes, tras el flash electoral, el candidato de Juntos por el Perú comunicó que esperará los resultados oficiales de la ONPE, pues considera que lo presentado puede estar "subrepresentado" y se deben conocer los votos del Perú profundo.
"Nosotros estamos en condiciones de respeto irrestricto a los resultados oficiales. Creemos con mucho entusiasmo que estamos en momento de defender el voto de las regiones", dijo.
Y agregó: "Acá en Lima estamos pasando de 3% a más de 33%. Es un empate estadístico. Nosotros tenemos todavía una subrepresentación que recién se notará en el conteo que se dará de manera oficial".
Fuerza Popular agradece respaldo de Carlos Espá y Carlos Álvarez
Desde Fuerza Popular también se pronunciaron. Luis Galarreta agradeció el respaldo de Carlos Espá y Carlos Álvarez, mientras Miguel Torres destacó el apoyo de los personeros a nivel nacional.
"Solamente señalar que el proceso electoral todavía no ha terminado, más bien el proceso electoral continúa. Este es el momento donde entra a tallar más bien justamente nuestros personeros y la defensa de cada voto", expresó Luis Galarreta.
Por su parte, Torres dijo: "Un mensaje directo a nuestros guerreros por la democracia. A cada uno de esos personeros que en este momento empieza la función más importante: la lucha y la defensa del voto".