HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     
EN VIVO

ELECCIONES PERÚ 2026 EN VIVO: KEIKO VS. ROBERTO SÁNCHEZ | SEGUNDA VUELTA | MINUTO A MINUTO

Política

Conteo rápido al 100%: Roberto Sánchez con 50.3% y Keiko Fujimori con 49.7%, según Ipsos

De acuerdo con este resultado, ambos candidatos presentan un empate técnico.

Ambos candidatos mantienen un empate técnico
Ambos candidatos mantienen un empate técnico
Escuchar
Resumen
Compartir

El conteo rápido de Ipsos ubica a Roberto Sánchez 50.3% y Keiko Fujimori 49.7%. Al ser una cifra cercana, se trata de un empate técnico. El margen de error es de 1.9% para ambos candidatos, precisó Transparencia.

Únete a nuestro canal de política y economía
larepublica.pe

“Hermanos compañeros del Perú profundo. Se antepuso la voluntad primaria de la democracia para todos los pueblos”, exclamó Sánchez tras conocer los resultados.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LOS CIERRES DE CAMPAÑA Y RESPALDO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Horas antes, Ipsos difundió sus resultados a boca de urna. Fujimori cuenta con 50,7% de los votos. Por su parte, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, la sigue de cerca con 49,3% de los votos.

En Lima, Fuerza Popular obtuvo 66,1% de los votos, frente a 33,9% de Juntos por el Perú. En el interior del país, los porcentajes son de 43,9% para Fujimori y 56,1% para Sánchez.

Las diferencias son más marcadas al analizar los resultados por regiones. En la Costa, Keiko Fujimori obtiene 63,0% de los votos, frente a 37,0% de Roberto Sánchez. En la Sierra, el escenario se invierte: Fujimori alcanza 31,3%, mientras Sánchez acumula 68,7%. En la Selva, Sánchez también se impone con 56,2% de las preferencias, frente a 43,8% de Fujimori.

Roberto Sánchez espera resultados oficiales

Horas antes, tras el flash electoral, el candidato de Juntos por el Perú comunicó que esperará los resultados oficiales de la ONPE, pues considera que lo presentado puede estar "subrepresentado" y se deben conocer los votos del Perú profundo.

"Nosotros estamos en condiciones de respeto irrestricto a los resultados oficiales. Creemos con mucho entusiasmo que estamos en momento de defender el voto de las regiones", dijo.

Y agregó: "Acá en Lima estamos pasando de 3% a más de 33%. Es un empate estadístico. Nosotros tenemos todavía una subrepresentación que recién se notará en el conteo que se dará de manera oficial".

Fuerza Popular agradece respaldo de Carlos Espá y Carlos Álvarez

Desde Fuerza Popular también se pronunciaron. Luis Galarreta agradeció el respaldo de Carlos Espá y Carlos Álvarez, mientras Miguel Torres destacó el apoyo de los personeros a nivel nacional.

"Solamente señalar que el proceso electoral todavía no ha terminado, más bien el proceso electoral continúa. Este es el momento donde entra a tallar más bien justamente nuestros personeros y la defensa de cada voto", expresó Luis Galarreta.

Por su parte, Torres dijo: "Un mensaje directo a nuestros guerreros por la democracia. A cada uno de esos personeros que en este momento empieza la función más importante: la lucha y la defensa del voto".

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Elecciones presidenciales de Perú 2026 EN VIVO: minuto a minuto de segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Elecciones presidenciales de Perú 2026 EN VIVO: minuto a minuto de segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

LEER MÁS
Flash Electoral Datum: Keiko Fujimori con 50,53% y Roberto Sánchez con 49,47% en los resultados de la segunda vuelta

Flash Electoral Datum: Keiko Fujimori con 50,53% y Roberto Sánchez con 49,47% en los resultados de la segunda vuelta

LEER MÁS
Flash electoral: Keiko Fujimori con 50,7% y Roberto Sánchez con 49,3%, según Ipsos

Flash electoral: Keiko Fujimori con 50,7% y Roberto Sánchez con 49,3%, según Ipsos

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados oficiales ONPE EN VIVO: conteo de votos de la segunda vuelta de Elecciones Perú 2026

Resultados oficiales ONPE EN VIVO: conteo de votos de la segunda vuelta de Elecciones Perú 2026

LEER MÁS
Elecciones presidenciales de Perú 2026 EN VIVO: minuto a minuto de segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Elecciones presidenciales de Perú 2026 EN VIVO: minuto a minuto de segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

LEER MÁS
Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en las Elecciones 2026

Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en las Elecciones 2026

LEER MÁS
LINK oficial de la ONPE para ver los resultados EN VIVO de la segunda vuelta: conoce AQUÍ quién va ganando entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

LINK oficial de la ONPE para ver los resultados EN VIVO de la segunda vuelta: conoce AQUÍ quién va ganando entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

LEER MÁS
Resultados oficiales: conteo rápido de la segunda vuelta se presentará a las 8 de la noche

Resultados oficiales: conteo rápido de la segunda vuelta se presentará a las 8 de la noche

LEER MÁS
Flash electoral: Keiko Fujimori con 50,7% y Roberto Sánchez con 49,3%, según Ipsos

Flash electoral: Keiko Fujimori con 50,7% y Roberto Sánchez con 49,3%, según Ipsos

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025