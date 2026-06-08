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Elecciones 2026: los artistas y el antivoto

Cineastas, actores y músicos se pronunciaron en sus redes sociales. “Debemos votar, una vez más, contra el totalitarismo”, dijo Susana Baca.

Susana Baca.
Susana Baca. | AFP
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Desde Susana Baca hasta Roger Waters. Como en la primera vuelta electoral, varios artistas se manifestaron en sus redes sociales y en entrevistas. Uno de los pronunciamientos más comentados ha sido el de la ganadora del Grammy y exministra.

La destacada figura de la música latinoamericana, quien en la primera vuelta apoyó la candidatura de Jorge Nieto, se pronunció esta vez en contra del voto nulo o viciado. “Ojalá no cometamos los mismos errores. Argentina está cayéndose a pedazos, el Perú corre el mismo riesgo si no sale a votar con conciencia y contra la corrupción”, señaló en Instagram.

Susana Baca, antifujimorista y crítica del Congreso actual, les dijo a sus seguidores que considera un peligro para la democracia un eventual triunfo de Fujimori. "Debemos votar una vez más contra el totalitarismo de Keiko, que nos ha gobernado todos estos años detrás del trono y en lo más pervertido del poder. No olvidemos ni a (Dina) Boluarte ni a (José) Jerí, que fueron sus hijos y estamos donde estamos por su irrefrenable ambición de poder".

PUEDES VER: Susana Baca, la artista y exministra cumple 82 años: "Mientras tenga voz, voy a cantar"

En ese sentido, la cantante, quien en una entrevista con La República resaltó que el artista debe mostrar su postura política, remarcó que había decidido votar por un candidato. “Yo voy a salir a votar, no viciaré mi voto, no es tiempo para ello. No esconderé la mano, votaré por Sánchez. No quiero pasar una vez más a tener que bajar la cabeza ante la prensa extranjera cuando me preguntan cómo es posible que nosotros, los peruanos, hayamos tenido a los presidentes tan corruptos y cómo hemos podido elegirlos. Quiero tener, aunque sea la duda, pero saber que votaré con el corazón por nuestro país y su decencia”.

De otro lado, la actriz Tatiana Astengo recordó que el Congreso había sido responsable de la dispersión de votos y describió al sistema electoral como nefasto. “Obligándonos a la bicameralidad, y también obligándonos a siempre votar por un panetón. #FujimorismoNuncaMás”.

En otro momento, Mónica Sánchez suscribió lo dicho por el expremier Salvador del Solar, quien anunció que votaría contra el fujimorismo. “Darle a Fuerza Popular el control del Ejecutivo es un riesgo”, dijo el director y actor.

El colectivo de cineastas se pronuncia

Aunque para muchos era un hecho que los cineastas peruanos estaban en contra de la candidatura de Keiko Fujimori no solamente porque su partido apoyó proyectos de ley que perjudican al cine peruano sino por los antecedentes del fujimorismo y el peligro sobre la libertad de expresión, el colectivo de cineastas se pronunció.

Colectivo En defensa del cine peruano

Colectivo En defensa del cine peruano

 “Las y los trabajadores del cine y el audiovisual, articulados en el Colectivo En Defensa del Cine Peruano se pronuncian tomando posición ante la segunda vuelta electoral. Rechazamos al fujimorismo, por ser un proyecto político que históricamente ha abusado del poder, desde los años 90 con la dictadura de Alberto Fujimori hasta la actualidad con la dictadura congresal liderada por Keiko Fujimori”, escribieron en redes sociales.

Este colectivo agrupa a más de 70 gremios de cineastas. Están las directoras Patricia Wiesse (de Mujer de soldado), Rossana Díaz Costa (Un mundo para Julius) y directores como Joel Calero (La última tarde), entre otros. “Hemos sido testigos del copamiento de las instituciones, el blindaje ante sus crímenes, la promulgación de leyes para el beneficio de sus aliados, la persecución de la oposición y la violación de los derechos humanos. Para recuperar la democracia debemos frenar la concentración del poder absoluto en manos de la mafia fujimorista.  Por ello, respaldamos la candidatura de Roberto Sánchez como la única opción democrática y llamamos al voto vigilante”.

Al igual que otros grupos del sector artístico, los cineastas llamaron a “votar sin miedo y con memoria”.

Roger Waters

El líder de Pink Floyd debe ser el artista que más se ha pronunciado a favor de la liberación del expresidente Pedro Castillo. Sin embargo, en esta oportunidad, se dirigió a los peruanos para recordar el legado Fujimori. “Soy inglés, ¿de acuerdo? Vivo en Barbados. Sí, así es. Pero me importan los derechos humanos, me importan tus derechos. Vota, vota, vota por Roberto Sánchez porque Fujimori es una fascista”.

El último martes, el músico posteó: "Salva no solo a Perú, sino al mundo".

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