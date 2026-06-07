¿Te hicieron un consumo que no reconoces en tu tarjeta? Esto es lo que debes hacer para recuperar tu dinero, según Indecopi
Actuar rápidamente ante operaciones sospechosas es crucial. Bloquear la tarjeta y conservar evidencia ayudará a recuperar montos afectados en casos de fraude.
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Los consumos no reconocidos en tarjetas de crédito y débito continúan siendo una de las principales preocupaciones de los usuarios del sistema financiero. Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) recordó cuáles son las acciones que deben realizar los consumidores para proteger su dinero y presentar los reclamos correspondientes.
La entidad advirtió que actuar de manera inmediata tras detectar una operación sospechosa puede marcar la diferencia al momento de determinar responsabilidades y recuperar los montos afectados. Entre 2025 y 2026, incluso, se registraron cientos de sanciones contra entidades financieras por casos relacionados con operaciones no reconocidas.
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Los pasos que debes seguir si detectas movimientos extraños en tu cuenta
Según Indecopi, la primera medida consiste en bloquear de inmediato la tarjeta afectada y los canales digitales asociados, como la banca por internet o las billeteras electrónicas. Esto permite evitar nuevas operaciones mientras se investiga lo ocurrido.
Además, se recomienda solicitar el código de bloqueo y conservar información como la fecha y hora exacta en que se realizó el procedimiento. También es importante revisar los movimientos bancarios y guardar capturas de pantalla, mensajes, correos electrónicos o cualquier evidencia relacionada con las transacciones desconocidas.
Posteriormente, el usuario debe presentar un reclamo formal ante la entidad financiera. El banco tiene la obligación de evaluar el caso y emitir una respuesta en un plazo máximo de 15 días hábiles.
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¿Qué hacer si el banco no resuelve tu reclamo?
Indecopi recordó que, si una operación fue realizada después de que la tarjeta fue bloqueada, la responsabilidad recae sobre la entidad financiera de acuerdo con la normativa vigente.
En caso de no obtener una solución satisfactoria, los consumidores pueden presentar gratuitamente un reclamo ante la institución a través de sus oficinas, líneas telefónicas o mediante la plataforma Reclama Virtual. Este mecanismo busca facilitar acuerdos entre ambas partes mediante conciliación.
Si el conflicto persiste o se considera que hubo una vulneración de derechos, también existe la posibilidad de presentar una denuncia formal contra la entidad financiera. De comprobarse infracciones, el proveedor podría ser sancionado.
Como muestra de la magnitud de este problema, Indecopi informó que entre 2025 y 2026 impuso 500 sanciones a 17 proveedores del sistema financiero por infracciones vinculadas a operaciones no reconocidas con tarjetas de crédito. Estas medidas incluyeron 365 amonestaciones y 135 multas que, en conjunto, superaron los S/2,7 millones.