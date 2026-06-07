HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     
EN VIVO

ELECCIONES PERÚ 2026 EN VIVO: KEIKO VS. ROBERTO SÁNCHEZ | SEGUNDA VUELTA | MINUTO A MINUTO

Sociedad

¿Te hicieron un consumo que no reconoces en tu tarjeta? Esto es lo que debes hacer para recuperar tu dinero, según Indecopi

Actuar rápidamente ante operaciones sospechosas es crucial. Bloquear la tarjeta y conservar evidencia ayudará a recuperar montos afectados en casos de fraude.

La entidad aconseja bloquear inmediatamente la tarjeta y los canales digitales tras detectar movimientos sospechosos. Esto ayuda a evitar nuevas operaciones no autorizadas.
La entidad aconseja bloquear inmediatamente la tarjeta y los canales digitales tras detectar movimientos sospechosos. Esto ayuda a evitar nuevas operaciones no autorizadas. | Foto: Andina
Escuchar
Resumen
Compartir

Los consumos no reconocidos en tarjetas de crédito y débito continúan siendo una de las principales preocupaciones de los usuarios del sistema financiero. Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) recordó cuáles son las acciones que deben realizar los consumidores para proteger su dinero y presentar los reclamos correspondientes.

La entidad advirtió que actuar de manera inmediata tras detectar una operación sospechosa puede marcar la diferencia al momento de determinar responsabilidades y recuperar los montos afectados. Entre 2025 y 2026, incluso, se registraron cientos de sanciones contra entidades financieras por casos relacionados con operaciones no reconocidas.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI Y ROBERTO SÁNCHEZ EN LA HORA FINAL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Estrenan nuevo pulmón verde de Lima: uno de los parques más emblemáticos de Lince recibió una remodelación en sus 11 hectáreas

lr.pe

Los pasos que debes seguir si detectas movimientos extraños en tu cuenta

Según Indecopi, la primera medida consiste en bloquear de inmediato la tarjeta afectada y los canales digitales asociados, como la banca por internet o las billeteras electrónicas. Esto permite evitar nuevas operaciones mientras se investiga lo ocurrido.

Además, se recomienda solicitar el código de bloqueo y conservar información como la fecha y hora exacta en que se realizó el procedimiento. También es importante revisar los movimientos bancarios y guardar capturas de pantalla, mensajes, correos electrónicos o cualquier evidencia relacionada con las transacciones desconocidas.

Posteriormente, el usuario debe presentar un reclamo formal ante la entidad financiera. El banco tiene la obligación de evaluar el caso y emitir una respuesta en un plazo máximo de 15 días hábiles.

PUEDES VER: Segunda vuelta electoral: Ministerio de Educación del Perú suspende clases en estos colegios del 5 al 8 de junio

lr.pe

¿Qué hacer si el banco no resuelve tu reclamo?

Indecopi recordó que, si una operación fue realizada después de que la tarjeta fue bloqueada, la responsabilidad recae sobre la entidad financiera de acuerdo con la normativa vigente.

En caso de no obtener una solución satisfactoria, los consumidores pueden presentar gratuitamente un reclamo ante la institución a través de sus oficinas, líneas telefónicas o mediante la plataforma Reclama Virtual. Este mecanismo busca facilitar acuerdos entre ambas partes mediante conciliación.

Si el conflicto persiste o se considera que hubo una vulneración de derechos, también existe la posibilidad de presentar una denuncia formal contra la entidad financiera. De comprobarse infracciones, el proveedor podría ser sancionado.

Como muestra de la magnitud de este problema, Indecopi informó que entre 2025 y 2026 impuso 500 sanciones a 17 proveedores del sistema financiero por infracciones vinculadas a operaciones no reconocidas con tarjetas de crédito. Estas medidas incluyeron 365 amonestaciones y 135 multas que, en conjunto, superaron los S/2,7 millones.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Indecopi multa a Banco Falabella con más de S/300.000 por impedir a usuarios presentar reclamos

Indecopi multa a Banco Falabella con más de S/300.000 por impedir a usuarios presentar reclamos

LEER MÁS
¿Tienes un consumo no reconocido en tu tarjeta? Así debes actuar para evitar más daños económicos, según Indecopi

¿Tienes un consumo no reconocido en tu tarjeta? Así debes actuar para evitar más daños económicos, según Indecopi

LEER MÁS
Indecopi sanciona a BCP por atribuir de manera indebida un préstamo Yape de S/4.400 a cliente

Indecopi sanciona a BCP por atribuir de manera indebida un préstamo Yape de S/4.400 a cliente

LEER MÁS
Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

LEER MÁS
Corte de agua hasta por 12 horas

Corte de agua hasta por 12 horas

LEER MÁS
Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Por primera vez este distrito en Lima tendrá una universidad nacional: contará con 30 carreras, entre ellas Medicina e Inteligencia Artificial

Por primera vez este distrito en Lima tendrá una universidad nacional: contará con 30 carreras, entre ellas Medicina e Inteligencia Artificial

LEER MÁS
Estrenan nuevo pulmón verde de Lima: uno de los parques más emblemáticos de Lince recibió una remodelación en sus 11 hectáreas

Estrenan nuevo pulmón verde de Lima: uno de los parques más emblemáticos de Lince recibió una remodelación en sus 11 hectáreas

LEER MÁS
¿A qué hora y qué día empieza la ley seca en Perú por la Segunda Vuelta 2026?

¿A qué hora y qué día empieza la ley seca en Perú por la Segunda Vuelta 2026?

LEER MÁS
Universidad peruana logra reconocimiento internacional que pocas instituciones tienen en América Latina

Universidad peruana logra reconocimiento internacional que pocas instituciones tienen en América Latina

LEER MÁS
Intervienen a personero cuando llegaba a local de votación a bordo de una moto robada en Chiclayo

Intervienen a personero cuando llegaba a local de votación a bordo de una moto robada en Chiclayo

LEER MÁS
Indecopi sanciona a BCP por atribuir de manera indebida un préstamo Yape de S/4.400 a cliente

Indecopi sanciona a BCP por atribuir de manera indebida un préstamo Yape de S/4.400 a cliente

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025