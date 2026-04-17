Reniec habilita convocatoria de voluntariado para este 2026: beneficios y cuáles son los requisitos para acceder
Los seleccionados recibirán capacitación, constancia de participación y beneficios adicionales como reconocimiento por desempeño destacado.
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) lanzó en Lima, el 17 de abril, la primera convocatoria del Programa de Voluntariado de la Identificación 2026, dirigida a jóvenes de entre 18 y 25 años que sean estudiantes de institutos o universidades. La iniciativa busca incorporar voluntarios que apoyen en la atención y orientación a ciudadanos sobre los servicios que brinda la entidad.
Las inscripciones estarán disponibles hasta el 24 de abril de 2026 y requieren el cumplimiento de condiciones específicas para postular. El programa contempla una jornada de participación semanal y forma parte de las acciones de Reniec para fortalecer la atención al público en sus oficinas a nivel nacional.
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Voluntariado Reniec 2026.
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Funciones y beneficios del voluntariado en Reniec
Los seleccionados cumplirán tareas de orientación a los usuarios sobre trámites como renovación, duplicado de DNI y actualización de datos, además de asistir a personas que requieren atención preferencial, como adultos mayores, gestantes y ciudadanos con discapacidad.
También participarán en campañas informativas organizadas por la entidad. Como parte del programa, recibirán capacitación, acceso a actividades formativas y una constancia de participación. Asimismo, podrán obtener reconocimiento por desempeño destacado y facilidades para asistir a eventos gratuitos vinculados a la institución.
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Requisitos y proceso de inscripción para postular
Para acceder al voluntariado, los postulantes deben tener entre 18 y 25 años, ser estudiantes de educación superior y no registrar antecedentes penales, policiales ni judiciales por determinados delitos. Además, no deben haber sido retirados previamente de programas similares.
El proceso de inscripción se realiza de manera virtual mediante el registro de datos personales, incluyendo información consignada en el documento de identidad, contacto telefónico y correo electrónico. Los voluntarios deberán cumplir una jornada de cuatro horas continuas una vez por semana, en horarios coordinados con la sede asignada.