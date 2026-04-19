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Hasta 33 °C en la sierra peruana: emiten alerta naranja por temperaturas elevadas este 20 y 21 de abril

Indeci recomienda consumir líquidos, evitar el sol directo y utilizar bloqueador solar. Se monitorea la radiación UV y el COEN coordina acciones con las autoridades.

El Indeci alerta sobre el aumento de temperaturas en la sierra norte y centro de Perú del 20 al 21 de abril, con registros de hasta 33 °C. Se espera poca nubosidad y ráfagas de viento.
El Indeci alerta sobre el aumento de temperaturas en la sierra norte y centro de Perú del 20 al 21 de abril, con registros de hasta 33 °C. Se espera poca nubosidad y ráfagas de viento. | Difusión

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a la población a adoptar medidas preventivas ante el incremento de la temperatura diurna en la sierra norte y centro del país, previsto entre el 20 y 21 de abril, según el Aviso Meteorológico N.° 152 (nivel naranja) del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

De acuerdo con el pronóstico, se espera un aumento de temperatura de moderada a fuerte intensidad. En la sierra norte, los valores máximos oscilarían entre los 20°C y 33°C, mientras que en la sierra centro se prevén temperaturas entre los 18°C y 29°C.

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Condiciones meteorológicas en la Sierra

El reporte también advierte que habrá escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se registrarán ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante horas de la tarde.

Las regiones comprendidas en esta alerta son Amazonas, Áncash, Apurímac, Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y San Martín.

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Recomendaciones de Indeci

Ante este escenario, Indeci recomendó a la ciudadanía beber abundante líquido para evitar la deshidratación, evitar la exposición directa al sol, mantener ventilados los ambientes en viviendas y centros de trabajo, y usar ropa de colores claros.

También aconsejó aplicar bloqueador solar, utilizar sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta para protegerse de la radiación.

Finalmente, el Indeci informó que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) realiza el monitoreo permanente de las regiones alertadas y coordina con las autoridades locales y regionales las acciones necesarias frente a este fenómeno meteorológico.

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