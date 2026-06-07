Periodista sufre atentado con explosivos tras denunciar presunta corrupción policial en Arequipa
La víctima aseguró que días antes recibió amenazas de desconocidos. Cámaras de seguridad captaron a dos sujetos que serían los responsables del atentado ocurrido en Cerro Colorado.
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El periodista de iniciales J. A. U. denunció haber sido víctima de amenazas y de un posterior ataque con explosivos contra su vivienda, ubicada en el distrito de Cerro Colorado, en Arequipa.
Según informó su abogado, Santiago Mendoza Flores, días antes del atentado el comunicador fue interceptado por un desconocido cuando salía de su centro de labores. De acuerdo con su testimonio, el sujeto le advirtió: "Somos de la Policía y tú estás denunciando... rectifícate".
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Detonaron explosivos en su casa
Posteriormente, la noche del 6 de junio, dos sujetos llegaron hasta la vivienda del periodista y detonaron dos explosivos en la puerta principal del inmueble.
La explosión causó daños materiales en el acceso a la vivienda y despertó a los vecinos del sector José Santos Atahualpa, lo que generó preocupación entre los residentes y la familia del hombre de prensa.
Denunció a la PNP
Tanto el periodista como su defensa legal relacionan ambos hechos con las denuncias que realizó antes sobre presuntos actos de corrupción policial.
Actualmente, la víctima solicitó garantías para su vida y la de su esposa e hijos. El caso ya es investigado por las autoridades, mientras cámaras de seguridad de la zona registraron a dos sujetos que serían los presuntos responsables del atentado.