Periodista sufre atentado con explosivos tras denunciar presunta corrupción policial en Arequipa

Un periodista en Arequipa denuncia amenazas y un ataque explosivo en su vivienda. El hecho se relaciona con sus denuncias sobre corrupción policial, generando preocupación en la comunidad. | composición LR

Un periodista en Arequipa denuncia amenazas y un ataque explosivo en su vivienda. El hecho se relaciona con sus denuncias sobre corrupción policial, generando preocupación en la comunidad. | composición LR

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El periodista de iniciales J. A. U. denunció haber sido víctima de amenazas y de un posterior ataque con explosivos contra su vivienda, ubicada en el distrito de Cerro Colorado, en Arequipa.

Según informó su abogado, Santiago Mendoza Flores, días antes del atentado el comunicador fue interceptado por un desconocido cuando salía de su centro de labores. De acuerdo con su testimonio, el sujeto le advirtió: "Somos de la Policía y tú estás denunciando... rectifícate".

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Detonaron explosivos en su casa

Posteriormente, la noche del 6 de junio, dos sujetos llegaron hasta la vivienda del periodista y detonaron dos explosivos en la puerta principal del inmueble.

La explosión causó daños materiales en el acceso a la vivienda y despertó a los vecinos del sector José Santos Atahualpa, lo que generó preocupación entre los residentes y la familia del hombre de prensa.

Denunció a la PNP

Tanto el periodista como su defensa legal relacionan ambos hechos con las denuncias que realizó antes sobre presuntos actos de corrupción policial.

Actualmente, la víctima solicitó garantías para su vida y la de su esposa e hijos. El caso ya es investigado por las autoridades, mientras cámaras de seguridad de la zona registraron a dos sujetos que serían los presuntos responsables del atentado.