Fiscalía incauta inmueble de analista de datos por delito de fraude informático tras robo de más de S/4.000.000 a casa de apuestas
Ahora, el inmueble está bajo custodia del Programa Nacional de Bienes Incautados mientras avanza el proceso penal.
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Un inmueble ubicado en el distrito de Carabayllo fue incautado el 14 de abril por disposición del Ministerio Público, al estar presuntamente vinculado a la compra con dinero proveniente de un fraude informático. La intervención forma parte de una investigación por lavado de activos que involucra a una mujer señalada como propietaria del predio.
La medida fue ejecutada por el Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima Norte, tras detectar que el bien habría sido adquirido luego de la sustracción de más de S/4 millones a una casa de apuestas deportivas entre octubre de 2022 y mayo de 2023.
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Investigación vincula inmueble con fondos de origen ilícito
Según la hipótesis fiscal, el dinero fue obtenido por la pareja de la investigada, quien se desempeñaba como analista de datos y habría realizado transferencias irregulares aprovechando su acceso a sistemas internos. Parte de estos montos fue retirada mediante distintas pasarelas de pago por ambos implicados.
Las indagaciones establecen que el inmueble fue comprado en abril de 2023 mediante cheques de gerencia, operación que se realizó tras el inicio del presunto fraude. Además, se identificó que los recursos pasaron por cuentas vinculadas a la investigada, quien no contaba con actividad económica que justificara la adquisición.
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Allanamiento y administración del predio incautado
Con estos elementos, la Fiscalía solicitó la orden judicial de allanamiento con fines de incautación y desposesión, la cual fue ejecutada con apoyo de unidades especializadas de la Policía y la Procuraduría correspondiente.
El inmueble quedó bajo administración del Programa Nacional de Bienes Incautados, entidad encargada de su custodia durante el desarrollo del proceso penal. La investigación continúa en el marco de un caso que también incluye diligencias por presunto fraude informático contra los involucrados.
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