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Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
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ELECCIONES PERÚ 2026 EN VIVO: KEIKO VS. ROBERTO SÁNCHEZ | SEGUNDA VUELTA | MINUTO A MINUTO

Política

Resultados en regiones: Roberto Sánchez obtiene el 56,1% frente a Keiko Fujimori con 43,9%, según Ipsos

El boca de urna de Ipsos revela un empate técnico presidencial. Mientras Lima y la Costa consolidan la votación de Keiko Fujimori, las regiones del interior y la Sierra impulsan la candidatura de Roberto Sánchez.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se disputan la presidencia del Perú.
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se disputan la presidencia del Perú. | Composición/LR
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Los resultados a boca de urna publicados por Ipsos Perú para la segunda vuelta presidencial de las Elecciones Generales 2026 reflejan un empate técnico a nivel nacional, donde Keiko Fujimori alcanza 50,7% de los votos válidos frente a 49,3% de Roberto Sánchez. Los detalles de estos resultados se basan en el apoyo de la capital y la Costa del país hacia la lideresa de Fuerza Popular con 66,1% frente a 33,9% de Roberto Sánchez. Sin embargo, el candidato de Juntos por el Perú se consolida en el sur del país con 56,1% sobre 43,9% de Fujimori.

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El sur define su postura

Al analizar el comportamiento electoral por macroregiones, las zonas de mayor influencia de ambos candidatos muestran una fragmentación notoria. Keiko Fujimori tiene respaldo en el norte con 51,5% frente a 48,5% y en el centro del país con 52,3% frente a 47,7%. Por su parte, Roberto Sánchez mantiene un electorado mayor en el oriente, donde consiguió 56,2%, y sobre todo en la macroregión sur, territorio en el que se consolida su mayor respaldo al tener 73,9% frente a 26,1% de Fujimori.

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Entre la capital y las regiones

El informe técnico detalla que Fujimori lidera en la costa con un 63% y en el ámbito urbano con un 55,5%. Por su parte, el líder de Juntos por el Perú demuestra una fuerza en la sierra con un 68,7% de los votos válidos. Además, en las zonas rurales del país, Sánchez obtuvo un 67.8% frente al 32.2% de Fuerza Popular.

La ficha técnica del estudio detalla, además, que se evaluó una muestra masiva de 18.000 ciudadanos encuestados a nivel nacional a la salida de sus centros de sufragio. Debido al estrecho margen que separa a ambos candidatos en los resultados, las agrupaciones políticas y la ciudadanía se encuentran a la espera de los resultados oficiales, los cuales se darán a conocer en la página oficial de la Onpe.

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