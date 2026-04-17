La Comisión Multisectorial ENFEN mantiene el estado de alerta por El Niño Costero, que podría extenderse hasta enero de 2027 con magnitud débil. Se esperan lluvias normales en la costa norte. | Difusión

La Comisión Multisectorial ENFEN mantiene el estado de alerta por El Niño Costero, que podría extenderse hasta enero de 2027 con magnitud débil. Se esperan lluvias normales en la costa norte. | Difusión

La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) ratificó su estado de alerta por la presencia de El Niño Costero en el país y advirtió que este fenómeno climático podría extenderse hasta enero de 2027, aunque con una magnitud débil y la posibilidad de alcanzar un nivel moderado entre junio y julio de este año.

A través de su Comunicado Oficial N.º 07-2026, la entidad adscrita al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, en el corto plazo, es más probable que predominen condiciones neutras entre mayo y junio, con mayores probabilidades de desarrollo del evento desde el mes siguiente.

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¿Cómo estará el clima?

En cuanto a las condiciones climáticas, el organismo señaló que entre abril y junio se prevén lluvias de normales a superiores en la costa norte, principalmente durante abril. Sin embargo, al encontrarse en la etapa final del periodo de precipitaciones, se esperan episodios puntuales y localizados.

Respecto al comportamiento de los ríos, el ENFEN indicó que los caudales en la región hidrográfica del Pacífico se mantienen dentro de rangos normales, aunque no se descartan incrementos focalizados en ríos del norte del país.

En el ámbito pesquero, se estima que la anchoveta del stock norte-centro continuará distribuyéndose principalmente dentro de las 30 millas de la costa, mientras que especies como el bonito seguirían disponibles a lo largo del litoral peruano.

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Riesgo por posibles emergencias o desastres naturales

Ante este escenario, el ENFEN recomendó a las autoridades de los tres niveles de gobierno considerar los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales para adoptar medidas de prevención y reducir riesgos ante posibles emergencias o desastres.

La comisión señaló que continuará con el monitoreo permanente de las condiciones oceánicas, atmosféricas e hidrológicas, y anunció que su próximo comunicado oficial será emitido el 30 de abril de 2026.

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