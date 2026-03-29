Las lluvias continuarán en la sierra hasta el 1 de abril, según Senamhi: ¿qué regiones serán afectadas?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que las precipitaciones continuarán en la sierra centro y sur del país entre el martes 31 de marzo y el miércoles 1 de abril.

De acuerdo con el organismo, se espera que estos eventos —nieve, granizo, aguanieve y lluvia— se presenten con intensidad de moderada a fuerte. Además, prevén que estarán acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a 35 km/h.

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El panorama en los departamentos

Según el Aviso N.° 116 del Senamhi, 13 regiones podrían ser afectadas por estos fenómenos. Entre ellas se encuentran Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna.

La entidad predice específicamente que la ocurrencia de granizo se dará en zonas por encima de los 2.800 m s. n. m. y nevadas en localidades sobre los 3.800 m s. n. m. de la sierra centro y sierra sur.

13 regiones se verán afectadas por precipitaciones

¿Cuál es el pronóstico para la costa peruana?

En el mismo periodo, se presentará el incremento de la temperatura diurna en la costa norte y centro, de ligera a moderada intensidad. Además, se espera escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta (UV).

Esta proyección alcanza a Áncash, Callao, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía ser prudente si realiza actividades al aire libre que puedan implicar riesgos en caso de mal tiempo.

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