HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     
EN VIVO

ELECCIONES PERÚ 2026 EN VIVO: KEIKO VS. ROBERTO SÁNCHEZ | SEGUNDA VUELTA | MINUTO A MINUTO

Sociedad

Tensión en Elecciones 2026: hombre con arma de fuego es detenido en los exteriores de local de votación en Trujillo

El incidente ocurrió en el exterior de la institución educativa Alexander Graham Bell, lo que generó preocupación entre electores y personal del Jurado Nacional de Elecciones y ONPE presentes.

La intervención del sujeto se efectuó en los exteriores del local de votación.
La intervención del sujeto se efectuó en los exteriores del local de votación. | Composición LR | Sergio Verde
Escuchar
Resumen
Compartir

Momentos de tensión se vivieron este domingo 7 de junio en el centro histórico de Trujillo, luego de que agentes de la Policía Nacional intervinieran a un hombre que portaba un arma en las inmediaciones de un local de votación donde se desarrollaba la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

El hecho ocurrió pasadas las 11 a. m. en los exteriores de la institución educativa Alexander Graham Bell, uno de los centros habilitados para la jornada electoral en la ciudad. La presencia del sujeto armado generó preocupación entre los electores que acudían al recinto para emitir su voto, así como entre el personal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que cumplía funciones durante el proceso.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI Y ROBERTO SÁNCHEZ EN LA HORA FINAL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Intervienen a personero cuando llegaba a local de votación a bordo de una moto robada en Chiclayo

lr.pe

Trasladado a dependencia policial

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, efectivos policiales actuaron de inmediato al detectar al individuo en posesión del arma y lo intervinieron para evitar cualquier situación que pudiera poner en riesgo la seguridad de los asistentes.

Luego de ser reducido por los agentes, el hombre, cuya identidad no fue revelada, fue trasladado a la comisaría correspondiente para las diligencias e investigaciones de ley.

Las autoridades buscan determinar las circunstancias en las que el sujeto se encontraba armado cerca del local de votación y si contaba con la documentación necesaria para portar el arma.

PUEDES VER: Intervienen a adulto mayor por presunta invalidación de 93 cédulas de votación en colegio de Los Olivos

lr.pe

No se reportaron heridos

La Policía Nacional informó que el incidente no dejó personas heridas ni afectadas. Asimismo, precisó que la situación fue controlada rápidamente, lo que permitió que la jornada electoral continuara con normalidad en el colegio Alexander Graham Bell.

El caso permanece bajo investigación mientras las autoridades recopilan información para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Elecciones presidenciales de Perú 2026 EN VIVO: minuto a minuto de segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Elecciones presidenciales de Perú 2026 EN VIVO: minuto a minuto de segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

LEER MÁS
Resultados oficiales ONPE EN VIVO: conteo de votos de la segunda vuelta de Elecciones Perú 2026

Resultados oficiales ONPE EN VIVO: conteo de votos de la segunda vuelta de Elecciones Perú 2026

LEER MÁS
Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en las Elecciones 2026

Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en las Elecciones 2026

LEER MÁS
Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

LEER MÁS
Corte de agua hasta por 12 horas

Corte de agua hasta por 12 horas

LEER MÁS
Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿A qué hora y qué día empieza la ley seca en Perú por la Segunda Vuelta 2026?

¿A qué hora y qué día empieza la ley seca en Perú por la Segunda Vuelta 2026?

LEER MÁS
Por primera vez este distrito en Lima tendrá una universidad nacional: contará con 30 carreras, entre ellas Medicina e Inteligencia Artificial

Por primera vez este distrito en Lima tendrá una universidad nacional: contará con 30 carreras, entre ellas Medicina e Inteligencia Artificial

LEER MÁS
Estrenan nuevo pulmón verde de Lima: uno de los parques más emblemáticos de Lince recibió una remodelación en sus 11 hectáreas

Estrenan nuevo pulmón verde de Lima: uno de los parques más emblemáticos de Lince recibió una remodelación en sus 11 hectáreas

LEER MÁS
Universidad peruana logra reconocimiento internacional que pocas instituciones tienen en América Latina

Universidad peruana logra reconocimiento internacional que pocas instituciones tienen en América Latina

LEER MÁS
Intervienen a personero cuando llegaba a local de votación a bordo de una moto robada en Chiclayo

Intervienen a personero cuando llegaba a local de votación a bordo de una moto robada en Chiclayo

LEER MÁS
Segunda Vuelta 2026: Si le tomo foto a mi cédula de votación, ¿estoy cometiendo un delito? Esto dice la norma

Segunda Vuelta 2026: Si le tomo foto a mi cédula de votación, ¿estoy cometiendo un delito? Esto dice la norma

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025