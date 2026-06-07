La intervención del sujeto se efectuó en los exteriores del local de votación. | Composición LR | Sergio Verde

La intervención del sujeto se efectuó en los exteriores del local de votación. | Composición LR | Sergio Verde

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Momentos de tensión se vivieron este domingo 7 de junio en el centro histórico de Trujillo, luego de que agentes de la Policía Nacional intervinieran a un hombre que portaba un arma en las inmediaciones de un local de votación donde se desarrollaba la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

El hecho ocurrió pasadas las 11 a. m. en los exteriores de la institución educativa Alexander Graham Bell, uno de los centros habilitados para la jornada electoral en la ciudad. La presencia del sujeto armado generó preocupación entre los electores que acudían al recinto para emitir su voto, así como entre el personal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que cumplía funciones durante el proceso.

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Trasladado a dependencia policial

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, efectivos policiales actuaron de inmediato al detectar al individuo en posesión del arma y lo intervinieron para evitar cualquier situación que pudiera poner en riesgo la seguridad de los asistentes.

Luego de ser reducido por los agentes, el hombre, cuya identidad no fue revelada, fue trasladado a la comisaría correspondiente para las diligencias e investigaciones de ley.

Las autoridades buscan determinar las circunstancias en las que el sujeto se encontraba armado cerca del local de votación y si contaba con la documentación necesaria para portar el arma.

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No se reportaron heridos

La Policía Nacional informó que el incidente no dejó personas heridas ni afectadas. Asimismo, precisó que la situación fue controlada rápidamente, lo que permitió que la jornada electoral continuara con normalidad en el colegio Alexander Graham Bell.

El caso permanece bajo investigación mientras las autoridades recopilan información para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

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