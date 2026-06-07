Ambos afectados fueron trasladados al centro médico más cercano. Se espera diagnóstico de las víctimas.

Ambos afectados fueron trasladados al centro médico más cercano. Se espera diagnóstico de las víctimas.

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Un ataque armado contra una unidad de transporte público de la empresa Mariscal Ramón Castilla, ocurrido este domingo en el Callao, dejó como saldo al conductor de la combi, identificado como José Ángel Moquillaza Rojas (34), y a una niña de 2 años heridos de bala.

El incidente se registró alrededor de la 1.50 p. m. en la intersección de la avenida Circunvalación con la calle Carlos Mariátegui, en la jurisdicción de la comisaría Dulanto, cuando el vehículo cumplía su ruta habitual. La Policía Nacional investiga el caso y no descarta que se trate de un nuevo hecho vinculado a la violencia que afecta al transporte urbano.

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Presunto ataque extorsivo

Según información policial, sujetos vestidos con ropa oscura, que se desplazaban a bordo de una motocicleta, abrieron fuego contra la combi de placa ASN-929. Tras los disparos, los atacantes huyeron con rumbo desconocido.

Como consecuencia del ataque, el conductor de la unidad resultó herido por impacto de proyectil de arma de fuego en el hombro derecho. La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Alberto Barton, donde recibe atención médica.

Bebé de 2 años afectada

Durante el atentado, una menor identificada con las iniciales A.C.B., de apenas 2 años, también resultó lesionada mientras viajaba como pasajera junto a su madre, Jenifes Blas Iglesias.

De acuerdo con el testimonio brindado por la mujer a las autoridades, desconocidos realizaron varios disparos contra el vehículo y uno de los proyectiles habría rozado a la menor. Ante la situación, la madre trasladó de inmediato a su hija al Hospital Daniel Alcides Carrión para que reciba atención médica especializada.

Hasta el cierre de esta nota, los médicos aún no habían emitido un diagnóstico oficial sobre el estado de salud de la menor.

Policía ejecutó plan cerco

Tras conocerse el ataque, efectivos policiales desplegaron un plan cerco en diversos puntos del Callao con el objetivo de ubicar a los responsables.

Asimismo, el caso fue comunicado a las áreas de investigación criminal correspondientes, entre ellas la División de Investigación Criminal (Depincri) del Callao, que asumió las diligencias para esclarecer las circunstancias del atentado e identificar a los atacantes.

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