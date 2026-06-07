Intervienen a personero cuando llegaba a local de votación a bordo de una moto robada en Chiclayo

El intervenido fue trasladado a la dependencia policial del lugar para las diligencias respectivas. | Composición LR | Emmanuel Moreno

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En plena jornada de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, la Policía Nacional intervino a un hombre que aseguró ser personero de un partido político cuando se desplazaba en una motocicleta con requisitoria vigente por hurto en el distrito de Zaña, región Lambayeque.

Según informó la Región Policial Lambayeque, la intervención se realizó el domingo 7 de junio durante un operativo de patrullaje preventivo efectuado por efectivos de la Comisaría de Zaña en las inmediaciones de los locales de votación habilitados con motivo de los comicios.

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Intervención del personero

De acuerdo con el acta policial, los agentes observaron una actitud sospechosa por parte de Shoji Kazuyoshi Miyakawa Fuentes, de 27 años, por lo que procedieron a intervenirlo y realizar una inspección del vehículo menor en el que se transportaba.

Durante la revisión, los policías detectaron irregularidades en el registro alfanumérico del chasis de la motocicleta. Las pericias preliminares determinaron que la numeración había sido regrabada. Tras restaurar el código original, los agentes comprobaron que este no coincidía con la placa que portaba la unidad, que presuntamente era falsa.

Motocicleta tenía requisitoria vigente

La consulta en los sistemas policiales permitió establecer que el código correspondía a una motocicleta de placa 4528-1F, marca Bajaj y modelo Pulsar NS150, que presentaba una requisitoria vigente por hurto de vehículo.

El requerimiento había sido emitido por la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Seprove) de Lambayeque-Chiclayo el 18 de noviembre de 2024.

Asimismo, la Policía informó que el intervenido no portaba su Documento Nacional de Identidad (DNI) al momento de la intervención. Durante las diligencias, manifestó desempeñarse como personero de una organización política participante en la jornada electoral.

Investigado por presunta receptación

Ante los indicios encontrados, los agentes procedieron a la detención de Miyakawa Fuentes por la presunta comisión del delito de receptación.

El hombre fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias en las que obtuvo la motocicleta y establecer eventuales responsabilidades penales.

Las autoridades señalaron que el caso permanece en indagación y que se realizarán las diligencias de ley con participación del Ministerio Público.

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