Sin agua hasta por 10 horas del 19 al 20 de abril en distritos de Lima: conoce horarios y zonas afectadas, según Sedapal
Los cortes afectarán urbanizaciones y asentamientos, con horarios específicos. Se recomienda almacenar agua y hacer un uso responsable del recurso.
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¡Atención, residentes de Lima Metropolitana! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha anunciado que, desde el domingo 19 hasta el lunes 20 de abril, se realizarán cortes en el suministro de agua en varios distritos de la ciudad. Estas interrupciones se deben a trabajos de limpieza de reservorios, mantenimiento y conexión de redes. Los cortes se llevarán a cabo en diferentes horarios, que abarcarán desde la mañana hasta la noche.
Estas medidas forman parte de un plan programado para mejorar el suministro y resolver problemas en la red. La suspensión del servicio no afectará a todo el distrito, sino que se enfocará en urbanizaciones, asociaciones y asentamientos humanos específicos, por lo que los horarios variarán según el área afectada.
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Corte de agua en Lima: distritos y horarios afectados el 20 de abril por Sedapal
Chaclacayo
- Sectores: Urb. El Cuadro. Afecta al R2, R3, R4, R5.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Horario de interrupción: Lunes 20 de abril, desde las 7.00 a. m. hasta las 7.00 p. m.
- Sectores: Urb. El Cuadro. Mz. M, N. Calle B, C. P. S. 8, 15, 23, 24 y 25.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Horario de interrupción: Lunes 20 de abril, desde las 12.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.
San Martín de Porres
- Sectores: Asociación Rosa de América. P. J. Señor de los Milagros, Urb. Industrial Molitalia, Urb. Santa Isolina, Urb. Santa Luisa, 1ra Etapa, Urb. Santa Luzmila.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Horario de interrupción: Lunes 20 de abril, desde las 12.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Sectores: A. H. Villa Campoy, A. H. Alta Paloma Ampliación, A. H. Villa los Andes, A. H. Chaparral, AF Las Flores, A. H. 3 de mayo, A. H. Alta Paloma, A. H. Los Higales.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Horario de interrupción: Lunes 20 de abril, desde la 1.00 p. m. hasta las 11.00 p. m.
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Recomendaciones ante el corte de agua
Sedapal ha instado a la ciudadanía a tomar las precauciones necesarias ante el corte de agua programado, que se extenderá por 12 horas. La entidad recomienda almacenar agua en recipientes limpios y seguros para satisfacer las necesidades básicas durante este periodo. Además, enfatiza la importancia del uso responsable del recurso hídrico y la reducción del desperdicio.
La entidad solicita a la población mantenerse informada a través de sus canales de comunicación sobre el horario de restablecimiento del servicio y cualquier cambio relacionado con los trabajos en curso. Finalmente, la empresa aseguró que, tras la finalización de las labores de mantenimiento, el suministro de agua potable se reanudará de manera progresiva.
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