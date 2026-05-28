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Ciencia

El río que estuvo más de 100 años detenido vuelve a correr: la mayor restauración fluvial de la historia

La demolición de represas hidroeléctricas ha permitido la recuperación del salmón Chinook y su retorno a su hábitat natural, vital para el ecosistema local y las comunidades indígenas.

El río Klamath en EE. UU. ha recuperado su cauce libre tras más de un siglo de intervención, marcando el proyecto de restauración fluvial más grande de la historia del país.
El río Klamath en EE. UU. ha recuperado su cauce libre tras más de un siglo de intervención, marcando el proyecto de restauración fluvial más grande de la historia del país. | Foto: LA Times
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Después de permanecer intervenido durante más de un siglo, el río Klamath, en Estados Unidos, volvió a correr libremente en lo que ya es considerado el proyecto de restauración fluvial más grande de la historia del país. Su recuperación representa un hito ambiental tras décadas de alteraciones provocadas por la actividad humana, especialmente por la construcción de represas hidroeléctricas que transformaron por completo su cauce y su ecosistema.

El regreso del flujo natural del Klamath no solo marca un avance para la conservación ambiental, sino también una nueva etapa para las especies que dependen de sus aguas y para las comunidades que históricamente mantuvieron un vínculo estrecho con este río. Científicos y residentes locales siguen de cerca el proceso, que ya muestra señales visibles de regeneración.

Maquinas destruye represa en el río Klamath

Maquinas destruye represa en el río Klamath. Foto: Sierra Club

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¿Cómo las represas transformaron por completo al río Klamath?

La historia de esta transformación se remonta a 1918, cuando comenzó la construcción de la primera de cuatro grandes represas hidroeléctricas sobre el río. Lo que en ese momento fue presentado como una solución energética terminó modificando profundamente el equilibrio natural del Klamath. Las estructuras bloquearon el paso de sedimentos, alteraron la temperatura del agua y restringieron el acceso a cientos de kilómetros de hábitat para numerosas especies.

Con el paso del tiempo, el río perdió gran parte de su biodiversidad. Uno de los impactos más severos se registró en las poblaciones de salmón Chinook, especie migratoria esencial para el ecosistema local. Su disminución afectó también a otras formas de vida vinculadas indirectamente a su presencia, desde aves y mamíferos hasta los bosques que dependen del aporte de nutrientes transportados por estos peces.

al salmón Chinook, un pez migratorio que nace en el río, se desplaza al océano y luego regresa a su lugar de origen para reproducirse.

El salmón Chinook, un pez migratorio que nace en el río, se desplaza al océano y luego regresa a su lugar de origen para reproducirse.

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El regreso del salmón y la recuperación de un vínculo histórico

La demolición de la última represa, concretada en octubre de 2024, marcó el punto de inflexión para la recuperación del Klamath. Pocas semanas después de que se liberó el cauce, comenzaron a registrarse señales alentadoras: el agua volvió a fluir con naturalidad y el salmón Chinook regresó río arriba por zonas que permanecieron bloqueadas durante más de 100 años.

El impacto va más allá de lo ecológico. Para las comunidades indígenas Yurok, Karuk y Hoopa, que durante años impulsaron la eliminación de las represas, el retorno del salmón representa también la recuperación de una conexión cultural, espiritual y ancestral con el territorio. Su reaparición en el río simboliza la restauración de un vínculo interrumpido durante generaciones y abre una nueva etapa en la relación entre naturaleza, memoria e identidad.

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