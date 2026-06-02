Llovizna sorprende en varias zonas de Lima durante la mañana del martes 2 de junio, pero no será permanente, informa Senamhi

La llovizna y alta humedad sorprendieron a los limeños este martes 2 de junio. Lima Metropolitana y Callao amanecieron con cielo cubierto y temperaturas frescas. | Foto: Andina

La llovizna y alta humedad sorprendieron a los limeños este martes 2 de junio. Lima Metropolitana y Callao amanecieron con cielo cubierto y temperaturas frescas. | Foto: Andina

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La presencia de llovizna y alta humedad sorprendió a los limeños durante las primeras horas de este martes 2 de junio. Varios distritos de Lima Metropolitana y el Callao amanecieron con cielo cubierto, pavimento húmedo y una sensación térmica más fría, en contraste con las temperaturas elevadas registradas en días recientes.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), estas condiciones responden a vientos del sur sobre la costa central. Sin embargo, la entidad precisó que el fenómeno será temporal y que, conforme avance la jornada, se espera el retorno del brillo solar, especialmente en los distritos más alejados del litoral.

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Senamhi informó a través de su cuenta de X que se trataría de un fenómeno momentáneo. Foto: captura

Senamhi explica por qué se registró llovizna y qué ocurrirá durante la tarde

A través de sus canales oficiales, Senamhi informó que la alta humedad y la llovizna observadas durante la madrugada están asociadas a vientos provenientes del sur, una condición habitual en esta época del año que favorece la formación de nubosidad baja y neblina en sectores de Lima y Callao.

La institución señaló que estas condiciones meteorológicas tenderán a variar por la tarde, cuando se prevé un mayor brillo solar. Asimismo, recomendó a la población revisar a diario los pronósticos, debido a que la costa peruana se mantiene bajo un contexto del Niño costero, fenómeno que continúa influyendo en las condiciones atmosféricas de la región.