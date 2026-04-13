Lima sin agua desde el 13 al 15 de abril: consulta horarios y zonas afectadas, según Sedapal
Sedapal informa sobre cortes de agua en Lima Metropolitana del 13 al 15 de abril por tareas de limpieza de reservorios y mantenimiento de redes. Afectará a varios distritos en horarios específicos.
¡Atención, vecinos de Lima Metropolitana! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha anunciado que, desde este lunes 13 hasta el miércoles 15 de abril, se producirán cortes en el suministro de agua en varios distritos de la ciudad. Estas interrupciones se deben a tareas de limpieza de reservorios, mantenimiento y conexión de redes. Los cortes se realizarán en diferentes horarios, que abarcarán desde la mañana hasta la noche.
Estas actividades forman parte de un plan programado para mejorar el suministro y resolver problemas en la red. La suspensión del servicio no afectará a todo el distrito, sino que se concentrará en urbanizaciones, asociaciones y asentamientos humanos específicos, por lo que los horarios variarán según el área afectada.
Corte de agua en Lima: distritos y horarios afectados el 13 de abril por Sedapal
San Juan de Lurigancho
- Sectores: Urbanización Alberto Fujimori III, Urbanización Las Casuarinas, Urbanización Las Colinas de San Fernando, Urbanización Las Terrazas Amplias, Urbanización Los Robles, Urbanización Óvalo San Fernando, Urbanización San Fernando, Urbanización San Fernando - 2da Zona, Urbanización San Fernando Amplia, Urbanización Unión Progreso - Sector Las Lomas Canto Bello, Urbanización Unión y Progreso - Sector San Fernando III y Amplia, Urbanización Unión y Progreso - Sector San Fernando II, Urbanización Valle Hermosa, Urbanización 2 de Noviembre, Urbanización 20 de Septiembre, Urbanización Hijos del Sol - Santa Isabel, Urbanización La Quebrada de San Fernando, Urbanización Los Jardines de Canto Bello, Urbanización Los Sauces de San Fernando, Urbanización Monte de los Olivos, Urbanización Canto Bello, Urbanización Canto Nuevo, Urbanización Canto Sol.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Horario de interrupción: Lunes 13 de abril, desde las 10.00 a. m. hasta las 10.00 p. m.
Lurigancho
- Sectores: Urbanización Terrazas de Caraponguillo - Primera Etapa, Urbanización Terrazas de Caraponguillo - Segunda Etapa, Urbanización Terrazas de Caraponguillo - Tercera Etapa.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Horario de interrupción: Lunes 13 de abril, desde la 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.
La Molina
- Sectores: Urb. Sausalito.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Horario de interrupción: Lunes 13 de abril, desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.
Corte de agua en Lima: distritos y horarios afectados el 15 de abril por Sedapal
Ate
- Sectores: A. H. Túpac Amaru. Reservorios R-01, R-02, R-03, R-04.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Horario de interrupción: Miércoles 15 de abril, desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.
La Molina
- Sectores: Urb. Lagunas de La Molina I, II, III etapa, Urbn. El Mástil de la Laguna, Urb. San Francisco y Urb. Las Terrazas.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Horario de interrupción: Miércoles 15 de abril, desde la 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.
