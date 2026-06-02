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¿Continuará la llovizna en Lima? Esto pronostica el Senamhi sobre la temperatura en junio

El organismo señaló que Lima y Callao tendrán algunos días nublados en lo que resta del otoño, pero advirtió que los registros cálidos también continuarán.

Limeños afrontarán días nublados y con temperaturas altas, según Senamhi
Limeños afrontarán días nublados y con temperaturas altas, según Senamhi | Composición LR / Andina
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Muchos limeños se vieron sorprendidos por el retorno del cielo nublado y una ligera llovizna el último martes 2 de junio, lo que generó dudas sobre si este comportamiento del clima se prolongará durante el mes y dejará atrás los días cálidos registrados en Lima y Callao en las últimas semanas debido a la presencia de El Niño Costero.

Frente a ello, el ingeniero Yury Escajadillo, subdirector de Predicción Climática del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), explicó que los vientos fuertes en la costa que impulsan este panorama climático podrían prolongarse, pero eso no quita que se seguirán registrando temperaturas más elevadas de lo normal.

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Sensación de calor seguirá presente

Según señaló a la agencia Andina, Lima y Callao tendrán algunos días nublados en lo que resta del otoño y la próxima estación de invierno, que inicia el 21 de junio, pero no será tan frecuente como en un invierno normal debido a los efectos de un mar más caliente propiciado por el Niño Costero.

“La neblina o nubosidad como parte del otoño la vamos a tener presente, pero también vamos a seguir teniendo días con sol y cielo despejado durante el mes de junio. Todavía no nos escapamos del sol, los días con dos o tres grados de temperatura por encima de lo normal van a continuar”, afirmó.

Pronóstico en distritos de la capital

En este contexto, el especialista sostuvo que las temperaturas máximas para el distrito de Jesús María oscilarán entre 21 °C y 23 °C durante junio, mientras que en La Molina, que registra valores de 22 °C, estos podrían aumentar entre dos y tres grados a lo largo del mes.

Ante esta variación del clima, recomendó a la población llevar una prenda de abrigo ligera durante las primeras horas de la mañana, que pueda retirarse con facilidad hacia el mediodía. Esto se debe a que se prevé brillo solar conforme avancen las horas del día, en especial en distritos de Lima Este por estar más alejados del mar.

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