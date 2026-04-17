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Más de 100 policías y drones son enviados a la frontera con Chile tras el anuncio de expulsión de ciudadanos extranjeros en dicho país

La vigilancia nocturna de la PNP incluye torres de iluminación y acciones coordinadas para evitar el ingreso de migrantes a Perú por rutas no autorizadas.

Más de 100 policías y drones son desplegados en la frontera entre Perú y Chile desde el 16 de abril.
Más de 100 policías y drones son desplegados en la frontera entre Perú y Chile desde el 16 de abril. | Foto: Andina

Más de 100 policías y drones son desplegados en la frontera entre Perú y Chile, en Tacna, desde el 16 de abril, tras la decisión del gobierno chileno de expulsar a ciudadanos extranjeros en situación irregular. La medida, ordenada por el Ministerio del Interior, busca evitar el ingreso de migrantes a territorio peruano a través de pasos no habilitados, en un contexto de control reforzado en la zona limítrofe.

El operativo es ejecutado por la Región Policial Tacna, que movilizó 135 efectivos, de los cuales un centenar proviene de regiones como Cusco, Ica, Arequipa y Puno. La vigilancia se concentra en 10 puestos de control fronterizo y se mantendrá de forma continua con apoyo tecnológico y logístico.

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Refuerzo policial y vigilancia tecnológica en la frontera sur

Las acciones incluyen el uso de drones para supervisar sectores entre los hitos 14 y 18, ampliando el alcance del monitoreo policial, aunque el despliegue abarca hasta el hito 81. Además, se implementó patrullaje motorizado con motocicletas y cuatrimotos asignadas a cada punto de control.

Durante las noches, la vigilancia se intensifica con 10 torres de iluminación instaladas en zonas estratégicas, con el objetivo de impedir el tránsito por rutas no autorizadas. Estas medidas buscan reforzar el control territorial ante posibles desplazamientos irregulares en la frontera.

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Expulsiones en Chile y medidas en la frontera bilateral

La decisión de reforzar la vigilancia se da luego de que el gobierno de Chile iniciara, desde el 16 de abril, un proceso de expulsión de extranjeros en situación irregular mediante operativos aéreos y terrestres. Estas acciones incluyen la deportación de personas sin documentación y de quienes presentan antecedentes delictivos.

En paralelo, Chile continúa con la ejecución de su Plan Escudo Fronterizo, que contempla la construcción de zanjas en la frontera con Perú, con un avance del 27% y más de 3.000 metros lineales desarrollados. Las autoridades chilenas han indicado que estas medidas continuarán en las próximas semanas.

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