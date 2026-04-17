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Alerta máxima: Por aire y tierra Policía intensifica patrullaje en frontera con Chile

Control en la frontera sur es para prevenir ingresos de venezolanos ilegales ante el proceso de expulsión de migrantes en situación irregular anunciado por el Gobierno de Chile. Mininter anuncia que 135 efectivos policiales resguardan de manera ininterrumpida la soberanía nacional con un sistema de patrullaje motorizado además de drones.

Policía intensifica patrullaje en la frontera sur, según el Mininter.
Policía intensifica patrullaje en la frontera sur, según el Mininter.

Atravesar la frontera es un paso tedioso para los cientos de venezolanos que intentan entrar cada día a Perú por la frontera con Chile, más aún ahora que el Gobierno peruano ha anunciado que no se permitirá la entrada de ningún venezolano en el país sin que presente su pasaporte.

Ante el inicio del proceso de expulsión de migrantes en situación irregular anunciado por el Gobierno de Chile, el ministro del Interior, José Zapata, dispuso que la Policía Nacional del Perú intensifique las labores de patrullaje y control en la frontera sur, en la región Tacna, a fin de prevenir ingresos no autorizados al territorio nacional.

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“Desde anoche, la Policía Nacional, Migraciones y Aduanas han reforzado sus acciones en la frontera, ante el anuncio del país vecino de expulsar a ciudadanos en situación migratoria irregular”, afirmó.

En ese marco, explicó, 135 efectivos policiales resguardan de manera ininterrumpida la soberanía nacional a lo largo de la carretera y en los sectores críticos de la pampa fronteriza. De ellos, 100 agentes provienen de las regiones de Cusco, Ica, Arequipa y Puno.

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Zapata explicó que la estrategia operativa contempla un servicio policial permanente en los 14 hitos divisorios ubicados entre los complejos fronterizos de Santa Rosa (Perú) y Chacalluta (Chile), bajo la jurisdicción de los puestos de vigilancia Bolognesi y Santa Rosa.

El jefe de la Región Policial Tacna, general PNP Víctor Luna, supervisó personalmente el despliegue, mientras el personal se mantiene en alerta máxima para responder de forma inmediata ante cualquier eventual impacto de las medidas adoptadas por el país vecino.

La autoridad policial dijo que para asegurar una cobertura eficiente, se ha implementado un sistema de patrullaje motorizado con patrulleros asignados a cada puesto, además de cuatrimotos y motocicletas.

Asimismo, la vigilancia aérea se ha fortalecido con drones operados por personal especializado, lo que permite un monitoreo en tiempo real de las zonas de difícil acceso. Durante la noche, el control se intensifica con el uso de 10 torres de iluminación estratégicamente ubicadas para evitar el tránsito por pasos no habilitados.

Según información policial, ayer jueves no se registraron movimientos irregulares ni un incremento inusual del flujo migratorio tras el anuncio de la administración chilena. No obstante, la vigilancia se mantiene firme y permanente.

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