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Aprueban aumento de pensión para docentes cesantes y jubilados: revisa el monto y beneficiarios de la ley 32581

El Gobierno promulgó la Ley 32581, que incrementa las pensiones de maestros cesantes y jubilados en Perú, equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual de la primera escala magisterial.

Gobierno promulga Ley 32581 que incrementa pensiones de maestros jubilados en Perú
Gobierno promulga Ley 32581 que incrementa pensiones de maestros jubilados en Perú | Composición LR

Tras una jornada de protestas del gremio magisterial, el Gobierno promulgó la Ley 32581, que establece un incremento en las pensiones de maestros cesantes y jubilados, fijando un monto equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial.

La norma fue oficializada este miércoles 15 de abril mediante su publicación en el diario oficial El Peruano, luego de haber sido aprobada por el Congreso de la República semanas atrás. La ley busca garantizar ingresos que cubran las necesidades básicas y aseguren una vida digna para este sector.

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¿Cuánto será la nueva pensión para docentes jubilados y cesantes en Perú?

De acuerdo con el dispositivo legal, la pensión será equivalente a la RIM de la primera escala magisterial que, según la Ley de Reforma Magisterial, asciende actualmente a S/3.500,70.

Este cambio representa un avance significativo, considerando que —según el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación (Sutep)— hasta el año pasado muchos docentes jubilados denunciaron a La República percibir pensiones menores a S/800 mensuales. La medida beneficiará a aproximadamente 162.000 maestros cesantes y jubilados.

¿Quiénes accederán al aumento?

El alcance del estatuto incluye a docentes de educación básica regular, alternativa, especial y técnico-productiva, comprendidos en los decretos ley 19990 y 20530, la Ley 29944, así como a afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP).

El monto final será determinado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en coordinación con el Ministerio de Educación (Minedu). Además, el Poder Ejecutivo deberá aprobar el reglamento de la ley en un plazo máximo de 90 días calendario, con el fin de definir los mecanismos para su aplicación.

Respuesta del Sutep

El Sutep saludó la promulgación de la norma, aunque exigió su implementación inmediata. “Las pensiones dignas para los maestros no son una dádiva, son un acto de justicia. Ahora, el Gobierno debe informar sobre el mecanismo de financiamiento para que esta ley no sea un mero acto populista”, señaló el gremio.

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