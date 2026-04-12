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Sociedad

Miles de peruanos votan en Chile y denuncian desorden por largas colas: ''La culpa fue del consulado''

Los compatriotas temen no poder votar debido a la gran afluencia en el país vecino. Además, responsabilizaron a las autoridades por el caos.

Miles de peruanos en Chile enfrentaron desorden y largas filas en la jornada electoral de este domingo, en el marco de las Elecciones 2026, en el local de Espacio Riesco.
Miles de peruanos en Chile enfrentaron desorden y largas filas en la jornada electoral de este domingo, en el marco de las Elecciones 2026, en el local de Espacio Riesco. | Radio Bío Bío

Miles de ciudadanos peruanos residentes en Chile enfrentaron largas filas y desorden durante la jornada electoral de este domingo, en el marco de las Elecciones 2026.

El principal local de votación en Santiago, ubicado en Espacio Riesco, colapsó ante la alta afluencia de votantes que acudieron desde tempranas horas para cumplir con su deber cívico.

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Reportan presunta mala gestión

La falta de organización generó molestia entre los asistentes, quienes denunciaron que la concentración de electores en un solo punto complicó el proceso. "Hay una cantidad de gente inmensa y lo único que ha hecho el consulado ha sido traer a todos los inmigrantes aquí a un solo lugar para votar y esto nunca se ha visto", señaló un ciudadano afectado al portal Radio Bío Bío.

Asimismo, varios votantes advirtieron que no todos lograrán sufragar debido a la lentitud del sistema. "Entonces, yo creo que la mitad de la gente no va a poder votar", lamentó otro asistente, lo que reflejó la preocupación generalizada en el recinto.

El temor a recibir sanciones económicas también fue un punto recurrente entre los peruanos en Chile. "Nosotros no estamos en condiciones de estar pagando las multas… la culpa fue del consulado", reclamaron, insistiendo en que el problema responde a la falta de previsión logística.

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¿Cuántos peruanos votan en Chile?

En Chile, más de 137.000 peruanos estaban habilitados para participar en estos comicios, en una jornada marcada por la alta convocatoria, el colapso del local y las críticas a la organización del proceso electoral fuera del país.

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