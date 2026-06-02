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Helder Domínguez contradice a Luz Pachecho sobre habeas corpus de Cerrón: "No ha habido ningún procedimiento irregular"

El nuevo presidente del Tribunal Constitucional rechazó las afirmaciones de su antecesora sobre un presunto favorecimiento al líder de Perú Libre. Además, defendió la actuación del Pleno y aseguró que el expediente fue evaluado conforme a las reglas que rigen los procesos constitucionales.

Domínguez afirmó que el Pleno revisó el caso de Cerrón y descartó procedimientos irregulares. Foto: composición LR
Domínguez afirmó que el Pleno revisó el caso de Cerrón y descartó procedimientos irregulares. Foto: composición LR
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El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Helder Domínguez Haro, contradijo las declaraciones de la extitular de la institución, Luz Pacheco, sobre el trámite del hábeas corpus de Vladimir Cerrón. En entrevista con RPP, el magistrado afirmó que "no ha habido ningún procedimiento irregular" en el expediente y señaló que una revisión interna descartó cualquier anomalía en el tratamiento del caso.

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Domínguez explicó que la controversia fue evaluada a través de un informe elaborado por la Secretaría General del TC. Según indicó, el documento fue presentado ante los magistrados y recibió la conformidad del Pleno. "Se hizo el informe por parte de la Secretaría General y finalmente se sometió al Pleno y estuvimos de acuerdo con ese informe", sostuvo.

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Las declaraciones del nuevo titular del TC responden a los cuestionamientos formulados por Pacheco antes de dejar el cargo. La magistrada había advertido sobre un presunto manejo irregular para acelerar la vista del proceso constitucional presentado por el líder de Perú Libre, lo que provocó una fuerte discrepancia entre los integrantes del organismo.

El pronunciamiento de Domínguez se produjo un día después de asumir la presidencia del máximo intérprete de la Constitución tras la renuncia irrevocable de Pacheco. El cambio de mando ocurrió en medio de una crisis interna marcada por diferencias sobre decisiones administrativas y el manejo de algunos expedientes de alta relevancia pública.

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Helder Domínguez descarta irregularidades en hábeas corpus de Vladimir Cerrón

Durante la entrevista, Domínguez rechazó las versiones que apuntaban a una supuesta aceleración indebida del hábeas corpus de Vladimir Cerrón. El magistrado sostuvo que el expediente siguió los procedimientos correspondientes y remarcó que las observaciones fueron revisadas por los órganos competentes dentro de la institución.

"Es un proceso de hábeas corpus y se ha determinado que no ha habido ningún procedimiento irregular", declaró. Además, precisó que el informe elaborado por la Secretaría General fue analizado por los miembros del Pleno antes de adoptar una posición institucional sobre el tema.

El presidente del TC también explicó que la intención de la mayoría de magistrados era abordar inicialmente el caso debido a la complejidad de los asuntos jurídicos involucrados. En ese sentido, descartó que existiera algún interés por acelerar una votación o beneficiar a alguna de las partes involucradas en el proceso.

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