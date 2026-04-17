Un sujeto, identificado como Martín Rojas, es sindicado de instalar una cámara oculta en el baño del restaurante Patria Marina, ubicado dentro del Club Regatas, en el Callao. De acuerdo con la denuncia, una de las empleadas del local, quien llevaba un mes trabajando, fue quien se percató de la presencia del pequeño aparato electrónico pegado debajo del lavadero del baño, usado por las empleadas y comensales del lugar.

Las denunciantes, de 26 y 20 años, relataron que utilizaban este espacio para cambiarse de ropa e iniciar sus labores. Sin embargo, habían notado que el acusado, quien se había presentado como el administrador del negocio, solía ingresar previamente al espacio. “Me decía que entrara a ese baño muy insistentemente. Como ya tenía mis sospechas, (entré), empecé a buscar y encontré esta cámara espía”, relató una de las mujeres.

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Intervención policial tras acusación

La agraviada narró que, luego de encontrar el aparato, inventó una excusa para salir del trabajo y descargar todos los archivos que el dispositivo contenía. “Había videos donde el señor coloca la cámara, imágenes donde yo también me encuentro cambiándome y de mis dos compañeras”, sostuvo la víctima, quien posteriormente realizó la denuncia.

La mujer indicó que, pese a que la Policía Nacional del Perú (PNP) tomó la denuncia del caso, la Fiscalía de la Nación no habría intervenido en lo sucedido. Por su parte, la joven de 20 años indicó que se enteró del hecho gracias a su compañera, con quien acudió a solicitar el apoyo de las autoridades.

“Después de la denuncia, la Policía ha ido a tratar de detenerlo. Mi mamá también fue a encararlo y él descaradamente dijo: ‘Sí, grabé, ¿y qué?’”, aseveró la joven. Asimismo, el padre de la trabajadora expresó su indignación por el hecho. “Yo me acerqué a la comisaría con mi esposa. Lo que quiero es que no quede impune y no suelten al hombre. Esto debe ser investigado”, resaltó el familiar. Al cierre de esta nota, el Club Regatas no ha emitido un comunicado al respecto.

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