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Alerta en el Callao: asesinan a dirigente vecinal dentro de su casa y a otro hombre frente a comisaría

La violencia en el Callao aumenta tras registrarse tres asesinatos en la madrugada del 15 de abril. Los crímenes ocurrieron en Gambetta Baja y Bocanegra, generando alarma en la comunidad.

Balacera frente a comisaría en el Callao deja un fallecido
Balacera frente a comisaría en el Callao deja un fallecido | Captura América

La violencia se intensifica en el Callao. Durante la madrugada de este miércoles 15 de abril se registraron tres asesinatos en distintos puntos de la provincia, entre ellos, el de un dirigente vecinal atacado dentro de su vivienda y el de otro hombre acribillado frente a la comisaría de Bocanegra.

Dirigente vecinal asesinado en su vivienda

Un dirigente vecinal identificado como José Félix Carhuancho Leguía (72) fue asesinado por sicarios en el interior de su vivienda, ubicada en la calle 3 de la zona de Gambetta Baja, en el Callao.

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El crimen ocurrió pasada la medianoche, cuando sujetos desconocidos tocaron la puerta de su casa y, al ser atendidos, abrieron fuego directamente contra él y lo impactaron en al menos ocho ocasiones.

Su esposa, quien presenció el ataque, resultó herida en el brazo y fue trasladada al Hospital Negreiros, donde se encuentra estable.

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Según testigos, los criminales descendieron de un vehículo. Uno de ellos ingresó al inmueble, ejecutó el ataque y luego huyeron con rumbo desconocido.

La hija de la víctima indicó que Carhuancho Leguía se desempeñaba como dirigente del local comunal de Gambetta Baja Oeste, cargo para el que fue elegido hace dos años y que estaba próximo a dejar.

La familia aseguró que no había recibido amenazas previas. Sin embargo, señaló que el local comunal ya tenía preparativos para la festividad por el Día de la Madre, que incluían la entrega de canastas con productos, por lo que no se descarta que el crimen esté vinculado a un posible interés en esos fondos.

Balacera frente a comisaría deja un fallecido

A pocas cuadras del primer crimen, se reportó otro ataque armado que dejó un fallecido y a una menor gravemente herida.

El hecho ocurrió frente a la comisaría PNP de Bocanegra, en la intersección de la calle Gamma con el jirón Cajamarca, cuando Bryan Leonardo Saldaña Núñez (35) se desplazaba en motocicleta junto a una adolescente de 15 años.

De acuerdo con testigos, ambos fueron interceptados cerca de la avenida El Olivar por sujetos armados a bordo de otra motocicleta, tras lo cual se inició una persecución.

En su intento por escapar, el conductor chocó contra la parte trasera de un vehículo estacionado, cruzó un rompemuelle y perdió el control, por lo que ambos quedaron tendidos en la pista.

Los atacantes habrían disparado al menos siete veces, según los casquillos hallados por la Policía. Los responsables del ataque lograron huir.

Las víctimas fueron llevadas de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Sin embargo, los médicos confirmaron que el hombre llegó sin vida, mientras que la adolescente permanece en estado grave.

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Tercer asesinato en Gambetta Baja

Un tercer crimen se registró en el parque Señor de los Milagros, en Gambetta Baja Este, cerca de la avenida Santa Rosa.

Un joven, cuya identidad aún no ha sido confirmada, fue atacado a balazos por desconocidos y recibió al menos seis disparos. La víctima fue trasladada al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde se confirmó su fallecimiento.

La Policía Nacional del Perú realiza las diligencias por los tres crímenes ocurridos en la misma madrugada. Hasta el momento, no se ha reportado ningún detenido. Las autoridades señalaron que las cámaras de videovigilancia serán claves para identificar a los responsables.

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