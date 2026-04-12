Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó el Callao, según conteo de la ONPE?

Los resultados de las Elecciones Generales 2026 en el Callao ya empiezan a perfilar una tendencia clara, de acuerdo con el avance oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Desde las primeras actas procesadas, se observa cómo se distribuye la votación entre los principales candidatos a la presidencia.

En esta nota podrás seguir el minuto a minuto del conteo en el Callao, conocer quién lidera la votación y cómo se comporta el electorado en esta parte del país durante la jornada electoral de este domingo 12 de abril.

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Resultados ONPE en el Callao EN VIVO: quién va ganando las Elecciones 2026

48 actas procesadas

1.656% votos

Resultados Elecciones 2026: porcentaje de votos en el Callao

Rafael López Aliaga - 20.429%

Jorge Nieto - 16.441%

Keiko Fujimori - 14.555%

Carlos Álvarez - 12.377%

Ricardo Belmont - 7.771%

¿Qué rol tiene la ONPE en el conteo de votos?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales en el Perú, así como de procesar y difundir los resultados oficiales de las votaciones. Durante la jornada electoral, su función incluye la recolección de actas desde los locales de votación, su verificación y el procesamiento de la información a través de sistemas informáticos seguros.

En el conteo de votos, la ONPE no realiza el escrutinio en mesa, que está a cargo de los miembros de mesa, sino que recibe las actas electorales ya contabilizadas, las digitaliza y las procesa para consolidar los resultados a nivel nacional.

Posteriormente, publica avances progresivos del conteo (actas procesadas y contabilizadas) para mantener informada a la ciudadanía, garantizando transparencia y confiabilidad en los resultados.