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Hackean página de la Policía y ofrecen 300 mil carpetas con datos sensibles: DNI, información familiar y más en riesgo

El ataque habría sido perpetrado por el grupo de ciberdelincuentes Latam Fuckers, que solicita US$700 por el compilado informático de 7,8 gigabytes. La PNP no ha confirmado ni descartado la vulneración.

Alertan presunto hackeo a página de la PNP
Alertan presunto hackeo a página de la PNP | Composición LR / ATV Noticias
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Un presunto hackeo a la página oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) genera preocupación. Un grupo de delincuentes cibernéticos habría perpetrado un ataque informático contra los servidores policiales y ahora ofrece 300.000 carpetas con información personal y operativa de los agentes en la dark web.

Según reveló el programa 'Ocurre Ahora' de ATV Noticias, el grupo autodenominado Latam Fuckers solicita US$700 por este compilado informático de 7,8 gigabytes. El material incluiría datos sensibles sobre DNI, códigos SIP, información familiar y hasta registros operativos de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la PNP.

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Filtran información policial

Como muestra de su ataque, los ciberdelincuentes habrían comenzado a filtrar algunos perfiles policiales. No obstante, en su poder mantendrían más información reservada de la PNP, como coordenadas específicas de operativos, sustancias confiscadas y hasta registros militares.

La institución policial no ha confirmado ni descartado el ataque, pero su portal institucional se encuentra inoperativo. Mientras tanto, el grupo de hackers, que antes ya habría participado en la filtración de datos de instituciones públicas en Argentina y Guatemala, pide que cualquier interesado en la información los contacte a través de Session, una aplicación de mensajería 100% anónima.

No hay una política de ciberseguridad

Un especialista en ciberseguridad señaló al programa que el presunto ataque podría haberse originado de tres formas: a raíz de una filtración desde el interior de la institución, por una brecha de seguridad o a causa de un ejercicio de fuerza bruta de los atacantes.

Asimismo, el experto alertó que actualmente el Perú no tiene una política de ciberseguridad instaurada. “Tenemos una fiscalía especializada en cibercriminalidad, pero no tenemos juzgados especializados en la materia”, apuntó.

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