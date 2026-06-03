Alcalde de Miraflores afirma que el distrito recibe más turistas que Machu Picchu y Cusco juntos | Foto: composición LR/Andina

Alcalde de Miraflores afirma que el distrito recibe más turistas que Machu Picchu y Cusco juntos | Foto: composición LR/Andina

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El distrito de Miraflores se ha consolidado como uno de los principales puntos de atracción para visitantes nacionales y extranjeros. En una entrevista con Exitosa, el alcalde Carlos Canales aseguró que el flujo diario de personas en el distrito supera ampliamente al de algunos de los destinos turísticos más emblemáticos del país.

'Nosotros tenemos una visita diaria de entre 600.000 y 700.000 personas y solamente duermen 100.000 vecinos (...) Yo diría que es la capital del Perú. Hay más turistas en Miraflores que en el Centro de Lima, en Machu Picchu o el Cusco', declaró.

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La afirmación generó debate debido a la diferencia entre las cifras mencionadas por el burgomaestre y los registros oficiales de otros destinos turísticos. Según el Ministerio de Cultura, Machu Picchu mantiene un aforo de hasta 4.500 visitantes al día durante gran parte del año y de hasta 5.600 en temporada alta. Bajo esa comparación, Miraflores recibiría hasta 125 veces más visitantes diarios que la maravilla del mundo.

Una diferencia similar surge al contrastar los datos con el Cusco. De acuerdo con estadísticas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete movilizó 4.770.525 pasajeros durante todo 2025. Si se toma como referencia la cifra máxima mencionada por Canales, el distrito miraflorino alcanzaría un volumen equivalente en menos de siete días.

¿Por qué Miraflores atrae a tantos visitantes?

El alcalde atribuyó este flujo de personas a las inversiones realizadas en espacios públicos, áreas verdes e infraestructura turística. Según explicó, los recursos municipales no solo se destinan a la conservación del distrito, sino también a la mejora de los servicios para residentes y visitantes.

Entre los principales atractivos mencionó los más de cinco kilómetros de malecones con vista al océano Pacífico, así como el Puente de la Paz, que conecta Miraflores con Barranco. También destacó otros puntos emblemáticos, como el parque Kennedy y las piletas.

“El Puente de la Paz se ha convertido en un ícono. Más de 5,5 millones de personas, en menos de un año, han pasado por un puente que generó discusiones en su momento, pero hoy es el mayor atractivo turístico del distrito”, señaló.

Las cifras difundidas por la Municipalidad de Miraflores también muestran un crecimiento de la afluencia de público. Según la comuna, durante 2025 el número de usuarios y visitantes superó los 4,5 millones, frente a los 1,5 millones registrados en 2024. La gestión atribuyó este incremento a la diversificación de su oferta cultural, el impulso a actividades artísticas y la promoción de eventos dirigidos tanto a vecinos como a turistas.