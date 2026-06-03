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Gobierno confirma cuatro días libres por las Elecciones 2026 del 7 de junio: conoce a quiénes beneficia la medida

Según el Decreto Supremo 007-2026-TR, el beneficio aplica para la segunda vuelta y podrán ausentarse desde el 5 hasta el 8 de junio.

El Gobierno ha oficializado medidas de tolerancia y permisos laborales para trabajadores que voten en la Segunda Elección Presidencial 2026, programada para el 7 de junio.
El Gobierno ha oficializado medidas de tolerancia y permisos laborales para trabajadores que voten en la Segunda Elección Presidencial 2026, programada para el 7 de junio. | Difusión
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El Gobierno oficializó medidas de tolerancia y permisos laborales para los trabajadores del sector público y privado que deban acudir a votar durante la segunda elección presidencial 2026, programada para el domingo 7 de junio.

Según el Decreto Supremo 007-2026-TR, publicado en el diario oficial El Peruano, los trabajadores que laboren el día de los comicios o que se encuentren en una región distinta a su local de votación podrán acceder a facilidades especiales para ejercer su derecho al sufragio.

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¿Qué trabajadores tendrán permiso para votar en las elecciones 2026?

La norma establece que quienes trabajen en ámbitos geográficos diferentes a su centro de votación podrán ausentarse de sus labores los días viernes 5, sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de junio de 2026.

En el caso del sector privado, el beneficio será válido siempre que el trabajador demuestre haber cumplido con votar. Además, las horas o días no laborados deberán compensarse posteriormente mediante acuerdo entre el empleador y el trabajador.

Para el sector público, las entidades deberán garantizar la continuidad de los servicios esenciales y determinar la forma de recuperación de las jornadas dejadas de laborar, de acuerdo con sus necesidades institucionales.

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Tolerancia durante la jornada laboral

El decreto también señala que los trabajadores que deban laborar el domingo 7 de junio tendrán derecho a un periodo de tolerancia, ya sea al inicio o durante su jornada laboral, para acudir a votar. Dicho tiempo será compensable.

Asimismo, quienes cumplan funciones como miembros de mesa estarán autorizados a no asistir a sus centros de trabajo durante el día de la elección.

La disposición lleva la firma del presidente José María Balcázar, así como de los ministros Freddy Solano González, titular de Trabajo y Promoción del Empleo, y Aldo Martín Prieto Barrera, encargado de la Presidencia del Consejo de Ministros.

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¿Habrá ley seca por las elecciones 2026 en Perú?

Con motivo de la segunda vuelta presidencial del domingo 7 de junio, en Perú regirá la denominada ley seca, medida que prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas durante un periodo determinado alrededor de la jornada electoral. Esta disposición busca garantizar el orden público y el normal desarrollo de las elecciones en todo el país.

De acuerdo con la normativa electoral vigente, la restricción comenzará desde las 8.00 a. m. del sábado 6 de junio y se extenderá hasta las 8.00 a. m. del lunes 8 de junio. Durante ese tiempo, los establecimientos que incumplan la medida podrían recibir multas y sanciones por parte de las autoridades correspondientes.

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