Intento de feminicidio en Trujillo: agresor sigue prófugo mientras joven de 24 años está gravemente herida
El ataque se produjo en la vivienda ubicada en La Esperanza. El hermano de la víctima escuchó los gritos de auxilio y llegó para intervenir. Sin embargo, Franco Enrique Angulo Espinoza, su expareja, huyó y aún no ha sido encontrado.
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Una joven de 24 años, Rossmery Torres, permanece hospitalizada tras ser víctima de un violento ataque ocurrido el 31 de mayo en el distrito de La Esperanza, en Trujillo. Según la denuncia policial, el principal sospechoso es Franco Enrique Angulo Espinoza (23), quien habría atacado a su expareja dentro de una vivienda ubicada en el asentamiento humano María Elena Moyano.
De acuerdo con las primeras investigaciones, la joven se encontraba en su dormitorio cuando fue sorprendida por el presunto agresor. Según narraron sus familiares a La República, ambos habrían discutido previamente y ya llevaban separados más de seis meses.
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Principal sospechoso de agresión en Trujillo se encuentra no habido.
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Hermano de la víctima la auxilió
Los gritos de auxilio alertaron al hermano de la joven, quien ingresó a la habitación y la encontró gravemente herida. Aprovechando la confusión, el presunto atacante huyó del lugar con rumbo desconocido.
La víctima presenta múltiples lesiones en el cuerpo, además de una fractura en la clavícula, por lo que fue trasladada de emergencia al Hospital Regional Docente de Trujillo. Ella fue dada de alta y actualmente se encuentra en casa de sus abuelos. No obstante, aún está grave y necesita un traumatólogo.
‘‘Estamos haciendo una colecta para poder costear un médico privado. Le hacen falta medicinas y atención… Sus papás están trabajando’’, señaló su amiga. Además, brindaron un número de Yape para que puedan apoyarlos económicamente con los gastos médicos: 943570725.
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Exigen justicia y convocan a plantón
Personas cercanas señalaron que la joven atraviesa un cuadro de profundo temor tras lo ocurrido, mientras sus familiares exigen justicia y la pronta captura del responsable. Franco Angulo permanece desaparecido y es intensamente buscado por las autoridades en el marco de las investigaciones por el presunto delito de tentativa de feminicidio.
Los seres queridos de Rossmery convocaron a un plantón y vigilia este jueves 4 a las 6.00 p. m. en la Universidad Nacional de Trujillo, casa de estudios de la joven. Su compañera expresó: ‘‘Dejen de encubrir al agresor’’. Detalló que realizarán una caminata hasta la casa de Angulo. Asimismo, afirmó que el denunciado sería una persona agresiva, y ya ejercía violencia contra la universitaria durante su relación.
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