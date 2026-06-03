El padre de familia terminó fallecido, mientras que su esposa e hijas resultaron heridas. | Composición LR | Mirelia Quispe

El padre de familia terminó fallecido, mientras que su esposa e hijas resultaron heridas. | Composición LR | Mirelia Quispe

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un padre de familia identificado como Gerardo Calsín fue asesinado la madrugada del martes 2 de junio en el distrito de Majes, provincia de Caylloma, región Arequipa. Según las primeras investigaciones, dos hermanos irrumpieron en su vivienda mientras sus parientes dormían y atacaron a los ocupantes, dejando además varios heridos.

De acuerdo con información policial, el ataque ocurrió dentro del inmueble donde residía la víctima junto con su esposa e hijos. Como resultado, cinco integrantes resultaron heridos, entre ellos la madre y tres menores de 15, 13 y 10 años. Una niña de 4 años salió ilesa, aunque presenció los hechos.

TE RECOMENDAMOS KEIKO VS. ROBERTO SÁNCHEZ: TODO LO QUE DEJÓ EL DEBATE PRESIDENCIAL 2026 | ARDE TROYA

Posible motivo del crimen

Las investigaciones apuntan a que el crimen estaría relacionado con una denuncia que Gerardo Calsín planeaba presentar por el presunto abuso sexual de una de sus hijas. La Policía informó que uno de los principales sospechosos, identificado como Fray Ccoyuri Ch., de 22 años, habría sido señalado por los parientes como presunto responsable de la agresión sexual contra la adolescente.

Según las autoridades, la víctima había manifestado su intención de denunciar el hecho ante las instancias correspondientes. Días después, se produjo el ataque que acabó con su vida y dejó gravemente heridos a varios miembros de su entorno.

Familia de la víctima resultó herida

La esposa de Gerardo Calsín permanece en recuperación tras sufrir diversas lesiones que requirieron suturas en el rostro. Asimismo, uno de sus hijos, de 10 años, resultó con fracturas y continúa recibiendo atención médica.

Tras un operativo policial, los presuntos implicados fueron capturados cuando intentaban huir por el sector Valle de Siguas, en Arequipa. Los detenidos fueron identificados como los hermanos Fray Armando Ccoyuri Chumbisuca, de 22 años, y Tony Badan Ccoyuri Ch., de 21 años.

El caso es investigado por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de El Pedregal y la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de El Pedregal. Ambas instituciones realizan diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. El Ministerio Público informó que solicitará medidas coercitivas contra los investigados y calificó el proceso como complejo debido a la gravedad de los hechos y al número de víctimas involucradas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.