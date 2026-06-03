Usuarios reportan redes la caída la app del BCP y Yape: habrían problemas para hacer transferencias y pagos

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Usuarios reportaron en redes sociales la caída de los servicios del Banco de Crédito del Perú (BCP) y Yape, durante la tarde del miércoles 3 de junio. De acuerdo con información recopilada por La República, varios clientes expresaron sus inconvenientes en X (antes Twitter) y, tras realizar distintas pruebas en las plataformas de la entidad, comprobaron que no podían efectuar operaciones mediante estas aplicaciones.

Según la plataforma especializada Downdetector, que monitorea en tiempo real el funcionamiento de servicios digitales y los reportes de los usuarios, las fallas en la aplicación del BCP y en Yape habrían comenzado alrededor de las 12:56 p. m. Desde ese momento, cientos de clientes informaron dificultades para acceder a sus cuentas, realizar transferencias, efectuar pagos o visualizar correctamente el saldo disponible en sus aplicaciones.

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Reporte de Downdetector sobre falla en la app del BCP.

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