El evento generó cuestionamientos sobre su elección de fecha, con opiniones de expertos en bodas como la wedding planner Francis Herrera. | Foto: Instagram/Francis Herrera/Silvana Quiñónez / URPI-LR

El evento generó cuestionamientos sobre su elección de fecha, con opiniones de expertos en bodas como la wedding planner Francis Herrera. | Foto: Instagram/Francis Herrera/Silvana Quiñónez / URPI-LR

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Karla Tarazona y Christian Domínguez se casaron legalmente el 2 de junio, alrededor del mediodía, para demostrar que su amor está más fortalecido que nunca. Sin embargo, no faltaron los cuestionamientos, no solo por haber regresado tras múltiples infidelidades del cantante hacia la conductora de televisión, sino también por los atuendos que eligieron para su boda ante la ley.

Más allá de las burlas que se hicieron en el programa de Magaly Medina, también hubo cuestionamientos de parte de expertos en el tema de matrimonios, como los que hizo la influencer y wedding planner Francis Herrera. "¿Habrán elegido casarse un día de semana por el tema de los canjes? ¿Quién se casa un martes? Me gustó mucho el look del maquillaje que llevó… limpio, porque normalmente la veo muy recargada", comentó.

Francis Herrera criticó a Karla Tarazona por sus vestidos

Francis Herrera, quien se hizo famosa gracias al apogeo de TikTok, manifestó que Karla Tarazona no atinó con ninguno de los trajes que utilizó para su matrimonio con Christian Domínguez. Para ella, la presentadora de televisión no recibió un buen asesoramiento. Asimismo, dejó en claro que no iba a opinar sobre si debían casarse o no, o si van a durar tres años o no.

"Lo que a mí sí no me gustó fueron los estilos que ella llevó con los vestidos que se puso. Para empezar, el vestido que llevó para el civil. Horrible. Parecía de fiesta de promoción. Siento que el encaje le hacía más amplia la parte de arriba. De repente no hubiese llevado moño para ese vestido, sino un semirrecogido. No sé quién le hizo los vestidos, pero no le atinaron a ninguno de los vestidos", comentó Herrera sobre el outfit que lució Tarazona en la notaría.

Por otro lado, Francis Herrera también cuestionó el vestido que utilizó para su sesión de fotos con Christian Domínguez. "No siento que haya sido un vestido para ella. Nada qué ver", añadió la tiktoker, quien también cuestionó al cumbiambero por la calidad de su terno.