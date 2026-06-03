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Roberto Sánchez solicita a Junta de Portavoces incluir derogación de leyes procrimen en próximo pleno del Congreso

A través de un oficio, el candidato presidencial de Juntos por el Perú y aún congresista solicitó que se atienda su pedido en el pleno del jueves 4 de junio. Proyectos de ley que piden la derogación ya fueron presentados.

Sánchez pidio derogatoria de leyes procrimen | Composición: LR.
Sánchez pidio derogatoria de leyes procrimen | Composición: LR.
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El congresista y candidato presidencial Roberto Sánchez envió un oficio solicitando a la Junta de Portavoces del Congreso una sesión del pleno para este miércoles 4 de junio, en la que se tenga como tema de agenda la derogación de nueve leyes que son parte del paquete legislativo denominado 'leyes procrimen'.

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“Formulamos este pedido debido a que son varias las normas consideradas como pro crimen por el Ministerio Público y otras entidades y es muy importante que el Congreso debate su derogatoria, en la medida que continúan los casos de extorsiones, sicariato y otros delitos cometidos en la mayoria de los casos contra los emprendores y transportitas”, se lee en el documento.

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Para ello, Sánchez menciona algunos proyectos de ley que plantean la derogación de iniciativas legislativas, como la ley que precisa la aplicación y los alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana o la ley que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo durante el período 1980-2000, entre otras.

Hasta el momento, los portavoces de las demás bancadas del Congreso no han respondido al pedido formulado por el candidato presidencial.

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Oficio enviado por Roberto Sánchez.

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