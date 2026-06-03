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Martín Vizcarra: TC rechaza anular condena de 14 años de cárcel por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

El Tribunal Constitucional aclaró que las órdenes para iniciar el juicio no dañaban la libertad física del expresidente al momento de su reclamo, por lo que su pedido fue descartado.

TC declara improcedente habeas corpus presentada por Martin Vizcarra para anular condena de 14 años por caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
TC declara improcedente habeas corpus presentada por Martin Vizcarra para anular condena de 14 años por caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. | Andina
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El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente un recurso de hábeas corpus presentado por el expresidente Martín Vizcarra, con el cual intentaba anular el inicio del juicio en su contra por presuntos sobornos en las obras de Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

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