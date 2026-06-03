Martín Vizcarra: TC rechaza anular condena de 14 años de cárcel por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

TC declara improcedente habeas corpus presentada por Martin Vizcarra para anular condena de 14 años por caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. | Andina

TC declara improcedente habeas corpus presentada por Martin Vizcarra para anular condena de 14 años por caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. | Andina

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El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente un recurso de hábeas corpus presentado por el expresidente Martín Vizcarra, con el cual intentaba anular el inicio del juicio en su contra por presuntos sobornos en las obras de Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

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